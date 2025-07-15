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Що можна купити на 5 тис. грн від держави: інструкція для батьків першокласників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Що можна купити на 5 тис. грн від держави: інструкція для батьків першокласників
Загальна сума на канцтовари складає близько 2700 грн
фото з відкритих джерел

Найдорожче доведеться віддати за портфель та шкільну форму

Цього року українські першокласники, які навчатимуться в Україні, вперше отримають державну допомогу для зборів до школи. «Главком» зібрав середні ціни на канцтовари для того, щоб зрозуміти, що можна купити на ці кошти.

Що потрібно першачкам до школи?

Згідно з рекомендаціями Нової української школи, перелік канцелярії для 1 класу є таким:

  • зошити в клітинку на 12 аркушів (10 штук);
  • зошити в косу лінію на 12 аркушів (10 штук);
  • папка для зошитів;
  • щільні обкладинки для зошитів (20 шт.);
  • обкладинки для підручників (10 шт.);
  • підстругачка;
  • ручка кулькова синя (4 шт.);
  • прості олівці (4 шт.);
  • гумка (1 шт.);
  • лінійка 30 см; 
  • щоденник.

Крім того, у списку є ортопедичний портфель, альбом для малювання, фарби, пензлики, кольорові олівці та фломастери. А для уроків дизайну та технологій: ножиці, клей, кольоровий папір та картон, пластилін. У деяких школах батьки ще закупляють прописи.

Скільки потрібно витратити?

Зошит з кольоровою цупкою обкладинкою в середньому коштує 11 грн, якщо ж обкладинка м’яка та без малюнка – можна придбати за 5 грн. Таким чином на 20 зошитів доведеться віддати 220 грн.

За папку для зошитів треба віддатись близько 50 грн (середня ціна).

А також:

  • обкладинки для зошитів – 30 грн;
  • обкладинки для підручників – 40 грн;
  • підстругачка – 15 грн;
  • ручка кулькова синя – 80 грн (по 20 грн за штуку);
  • прості олівці – 16 грн (по 4 грн за штуку);
  • гумка – 15 грн;
  • лінійка – 8 грн;
  • щоденник – 130 грн;
  • портфель – 1500 грн;
  • альбом для малювання – 60 грн;
  • фарби – 45 грн;
  • пензлики – 50 грн;
  • кольорові олівці – 70 грн;
  • фломастери – 80 грн;
  • ножиці – 60 грн;
  • клей – 20 грн;
  • кольоровий папір – 40 грн;
  • кольоровий картон – 60 грн;
  • пластилін – 80 грн.

Загальна сума на канцтовари складає 2669 грн. У деяких школах батьки здають ще по 1500 грн на прописи, дехто купляє і книги. За шкільну форму теж потрібно віддати щонайменше 1500 грн. Це вже виходить понад 5000 грн. Ще батькам потрібно купити взуття, спортивну форму та кросівки.

Як отримати 5 тис. грн на першокласника?

«Пакунок школяра» – нова державна ініціатива, за якою передбачена виплата школярам 5 тис. грн. Україна таким чином намагається створити умови, щоб сім'ї залишалися жити і працювати вдома. За ці гроші, збираючи дитину вперше до першого класу, можна буде купити канцтовари, книжки, одяг і взуття. Допомога передбачена для батьків, які відправляють дітей у перший клас на офлайн-навчання.

Як подати заяву:

  • записати дитину до школи;
  • подати заяву через «Дію»;
  • очікувати надходження грошей на картку.

Ті, хто не користується застосунком «Дія» зможуть написати заяву у відділеннях Пенсійного фонду України.

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Теги: навчання батьки уряд школярі

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