Що можна купити на 5 тис. грн від держави: інструкція для батьків першокласників
Найдорожче доведеться віддати за портфель та шкільну форму
Цього року українські першокласники, які навчатимуться в Україні, вперше отримають державну допомогу для зборів до школи. «Главком» зібрав середні ціни на канцтовари для того, щоб зрозуміти, що можна купити на ці кошти.
Що потрібно першачкам до школи?
Згідно з рекомендаціями Нової української школи, перелік канцелярії для 1 класу є таким:
- зошити в клітинку на 12 аркушів (10 штук);
- зошити в косу лінію на 12 аркушів (10 штук);
- папка для зошитів;
- щільні обкладинки для зошитів (20 шт.);
- обкладинки для підручників (10 шт.);
- підстругачка;
- ручка кулькова синя (4 шт.);
- прості олівці (4 шт.);
- гумка (1 шт.);
- лінійка 30 см;
- щоденник.
Крім того, у списку є ортопедичний портфель, альбом для малювання, фарби, пензлики, кольорові олівці та фломастери. А для уроків дизайну та технологій: ножиці, клей, кольоровий папір та картон, пластилін. У деяких школах батьки ще закупляють прописи.
Скільки потрібно витратити?
Зошит з кольоровою цупкою обкладинкою в середньому коштує 11 грн, якщо ж обкладинка м’яка та без малюнка – можна придбати за 5 грн. Таким чином на 20 зошитів доведеться віддати 220 грн.
За папку для зошитів треба віддатись близько 50 грн (середня ціна).
А також:
- обкладинки для зошитів – 30 грн;
- обкладинки для підручників – 40 грн;
- підстругачка – 15 грн;
- ручка кулькова синя – 80 грн (по 20 грн за штуку);
- прості олівці – 16 грн (по 4 грн за штуку);
- гумка – 15 грн;
- лінійка – 8 грн;
- щоденник – 130 грн;
- портфель – 1500 грн;
- альбом для малювання – 60 грн;
- фарби – 45 грн;
- пензлики – 50 грн;
- кольорові олівці – 70 грн;
- фломастери – 80 грн;
- ножиці – 60 грн;
- клей – 20 грн;
- кольоровий папір – 40 грн;
- кольоровий картон – 60 грн;
- пластилін – 80 грн.
Загальна сума на канцтовари складає 2669 грн. У деяких школах батьки здають ще по 1500 грн на прописи, дехто купляє і книги. За шкільну форму теж потрібно віддати щонайменше 1500 грн. Це вже виходить понад 5000 грн. Ще батькам потрібно купити взуття, спортивну форму та кросівки.
Як отримати 5 тис. грн на першокласника?
«Пакунок школяра» – нова державна ініціатива, за якою передбачена виплата школярам 5 тис. грн. Україна таким чином намагається створити умови, щоб сім'ї залишалися жити і працювати вдома. За ці гроші, збираючи дитину вперше до першого класу, можна буде купити канцтовари, книжки, одяг і взуття. Допомога передбачена для батьків, які відправляють дітей у перший клас на офлайн-навчання.
Як подати заяву:
- записати дитину до школи;
- подати заяву через «Дію»;
- очікувати надходження грошей на картку.
Ті, хто не користується застосунком «Дія» зможуть написати заяву у відділеннях Пенсійного фонду України.