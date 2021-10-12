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    Економіка та фінанси

    Ощадбанк потребує докапіталізації на понад 6 млрд грн

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    Ощадбанк повинен прагнути досягти чистого прибутку в розмірі 4,2 млрд грн при прибутковості капіталу в 15% - Ощадбанк потребує докапіталізації на понад 6 млрд грн
    Ощадбанк повинен прагнути досягти чистого прибутку в розмірі 4,2 млрд грн при прибутковості капіталу в 15%
    фото з відкритих джерел

    Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021 – 2024 роки

    Державному Ощадбанку доведеться наростити власний капітал з нинішніх 21,6 до 28 млрд грн до 2024 року. Це випливає зі стратегії розвитку Ощадбанку на 2021−2024 роки, нещодавно затвердженої Кабміном.

    За даними Міністерства фінансів, Ощадбанк повинен прагнути досягти чистого прибутку в розмірі 4,2 млрд грн при прибутковості капіталу в 15%.

    Відомо, що показник рентабельності капіталу (ROE, return on equity) розраховується як відношення чистого прибутку до величини власного капіталу і показує віддачу на вкладені інвестиції. Відповідно, маючи в своєму розпорядженні значення ROE і прибутку нескладно вирахувати розмір капіталу. Він повинен скласти 28 млрд грн.

    Держбанк може капіталізуватися за рахунок платників податків та/або заробленого прибутку. За 2020 рік Ощадбанк заробив 2,8 млрд грн чистого прибутку і повинен був виплатити державі 833 млн грн дивідендів. Прибуток Ощадбанку за вісім місяців (січень-серпень) поточного року становить всього 750 млн грн.

    Якщо порівнювати прибуток за підсумками першого півріччя, то в поточному році він усемеро менший, ніж за аналогічний період 2020 року.

    Зазначимо, що Ощадбанк востаннє автоматично продовжив дію платіжних карток переселенців. У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.

    Раніше повідомлялося, що державний Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювалися протягом трьох років і більше.

    Раніше Нацбанк опублікував рейтинг найнадійніших банків України.

    До слова, Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк за купівлю рибного ярмарку.

    Читайте також: Рейтинг банків: найприбутковіші та найзбитковіші за січень – серпень 2021 року
    Теги: Ощадбанк економіка інвестиції банк Мінекономіки рейтинг фінанси
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    Ощадбанк потребує докапіталізації на понад 6 млрд грн