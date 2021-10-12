Ощадбанк потребує докапіталізації на понад 6 млрд грн

Ощадбанк повинен прагнути досягти чистого прибутку в розмірі 4,2 млрд грн при прибутковості капіталу в 15%

Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021 – 2024 роки

Державному Ощадбанку доведеться наростити власний капітал з нинішніх 21,6 до 28 млрд грн до 2024 року. Це випливає зі стратегії розвитку Ощадбанку на 2021−2024 роки, нещодавно затвердженої Кабміном.

За даними Міністерства фінансів, Ощадбанк повинен прагнути досягти чистого прибутку в розмірі 4,2 млрд грн при прибутковості капіталу в 15%.

Відомо, що показник рентабельності капіталу (ROE, return on equity) розраховується як відношення чистого прибутку до величини власного капіталу і показує віддачу на вкладені інвестиції. Відповідно, маючи в своєму розпорядженні значення ROE і прибутку нескладно вирахувати розмір капіталу. Він повинен скласти 28 млрд грн.

Держбанк може капіталізуватися за рахунок платників податків та/або заробленого прибутку. За 2020 рік Ощадбанк заробив 2,8 млрд грн чистого прибутку і повинен був виплатити державі 833 млн грн дивідендів. Прибуток Ощадбанку за вісім місяців (січень-серпень) поточного року становить всього 750 млн грн.

Якщо порівнювати прибуток за підсумками першого півріччя, то в поточному році він усемеро менший, ніж за аналогічний період 2020 року.

Зазначимо, що Ощадбанк востаннє автоматично продовжив дію платіжних карток переселенців. У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.

Раніше повідомлялося, що державний Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювалися протягом трьох років і більше.

Раніше Нацбанк опублікував рейтинг найнадійніших банків України.

До слова, Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк за купівлю рибного ярмарку.