Рейтинг банків: найприбутковіші та найзбитковіші за січень – серпень 2021 року

Найприбутковішим знову став державний Приватбанк

Найприбутковішими українськими банками за підсумками перших восьми місяців року були Приватбанк, Сбербанк («дочка» російського Сбербанку) і Райффайзен Банк. Про це свідчать дані, які оприлюднив Національний банк України (НБУ).



У січні-серпні 2021 року українські банки отримали 45,592 млрд грн чистого прибутку.

За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, який заробив 18,5 млрд грн.

Найбільш прибутковими за 8 місяців року були:

1. Приватбанк – 18,502 млрд грн

2. Сбербанк – 3,361 млрд грн

3. Райффайзен Банк Аваль – 3,231 млрд грн

4. ПУМБ – 2,651 млрд грн

5. Альфа-Банк – 2,328 млрд грн

6. Універсал Банк – 2,275 млрд грн

7. ОТП Банк – 1,755 млрд грн

8. Укрексімбанк – 1,648 млрд грн

9. Укргазбанк – 1,38 млрд грн

10. Сітібанк – 1,056 млрд грн

11. Креді Агріколь Банк – 971 млн грн

12. Укрсиббанк – 840 млн грн

13. Банк Кредит Дніпро – 766 млн грн

14. Ощадбанк – 749,46 млн грн

15. Кредобанк – 582 млн грн

16. ПроКредит Банк – 501 млн грн

17. Банк «Південний» – 437 млн грн

18. А-Банк – 373 млн грн

19. Ідея Банк – 359 млн грн

20. ТАСкомбанк – 335 млн грн.

Загалом 64 з 72 діючих банків були прибутковими, а 8 банків отримали збитки.

Найзбитковішим став банк «Земельний капітал» (майже 195 млн грн), який у серпні був визнаний неплатоспроможним.

Збитковими у січні-серпні були:

1. Банк «Земельний капітал» – 194,637 млн грн

2. Правекс Банк – 119,48 млн грн

3. Промінвестбанк – 76,64 млн грн

4. Юнекс Банк – 25,78 млн грн

5. БТА Банк – 25,195 млн грн

6. Альпарі Банк – 6,065 млн грн

7. Український банк реконструкції та розвитку – 5,964 млн грн

8. Банк «Траст-капітал» – 2,885 млн грн.

У січні-серпні чистий прибуток банків склав 45,6 млрд грн.

За січень-липень українські банки заробили 39,76 млрд грн.

Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.

Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».