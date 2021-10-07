Рейтинг банків: найприбутковіші та найзбитковіші за січень – серпень 2021 року
Найприбутковішим знову став державний Приватбанк
Найприбутковішими українськими банками за підсумками перших восьми місяців року були Приватбанк, Сбербанк («дочка» російського Сбербанку) і Райффайзен Банк. Про це свідчать дані, які оприлюднив Національний банк України (НБУ).
У січні-серпні 2021 року українські банки отримали 45,592 млрд грн чистого прибутку.
За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, який заробив 18,5 млрд грн.
Найбільш прибутковими за 8 місяців року були:
1. Приватбанк – 18,502 млрд грн
2. Сбербанк – 3,361 млрд грн
3. Райффайзен Банк Аваль – 3,231 млрд грн
4. ПУМБ – 2,651 млрд грн
5. Альфа-Банк – 2,328 млрд грн
6. Універсал Банк – 2,275 млрд грн
7. ОТП Банк – 1,755 млрд грн
8. Укрексімбанк – 1,648 млрд грн
9. Укргазбанк – 1,38 млрд грн
10. Сітібанк – 1,056 млрд грн
11. Креді Агріколь Банк – 971 млн грн
12. Укрсиббанк – 840 млн грн
13. Банк Кредит Дніпро – 766 млн грн
14. Ощадбанк – 749,46 млн грн
15. Кредобанк – 582 млн грн
16. ПроКредит Банк – 501 млн грн
17. Банк «Південний» – 437 млн грн
18. А-Банк – 373 млн грн
19. Ідея Банк – 359 млн грн
20. ТАСкомбанк – 335 млн грн.
Загалом 64 з 72 діючих банків були прибутковими, а 8 банків отримали збитки.
Найзбитковішим став банк «Земельний капітал» (майже 195 млн грн), який у серпні був визнаний неплатоспроможним.
Збитковими у січні-серпні були:
1. Банк «Земельний капітал» – 194,637 млн грн
2. Правекс Банк – 119,48 млн грн
3. Промінвестбанк – 76,64 млн грн
4. Юнекс Банк – 25,78 млн грн
5. БТА Банк – 25,195 млн грн
6. Альпарі Банк – 6,065 млн грн
7. Український банк реконструкції та розвитку – 5,964 млн грн
8. Банк «Траст-капітал» – 2,885 млн грн.
У січні-серпні чистий прибуток банків склав 45,6 млрд грн.
За січень-липень українські банки заробили 39,76 млрд грн.
Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.
Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.
Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.
Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».