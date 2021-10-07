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    Рейтинг банків: найприбутковіші та найзбитковіші за січень – серпень 2021 року

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    НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки - Рейтинг банків: найприбутковіші та найзбитковіші за січень – серпень 2021 року
    НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки
    Фото з відкритих джерел

    Найприбутковішим знову став державний Приватбанк

    Найприбутковішими українськими банками за підсумками перших восьми місяців року були Приватбанк, Сбербанк («дочка» російського Сбербанку) і Райффайзен Банк. Про це свідчать дані, які оприлюднив Національний банк України (НБУ).


    У січні-серпні 2021 року українські банки отримали 45,592 млрд грн чистого прибутку.

    За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, який заробив 18,5 млрд грн.

    Найбільш прибутковими за 8 місяців року були:

    1. Приватбанк – 18,502 млрд грн

    2. Сбербанк – 3,361 млрд грн

    3. Райффайзен Банк Аваль – 3,231 млрд грн

    4. ПУМБ – 2,651 млрд грн

    5. Альфа-Банк – 2,328 млрд грн

    6. Універсал Банк – 2,275 млрд грн

    7. ОТП Банк – 1,755 млрд грн

    8. Укрексімбанк – 1,648 млрд грн

    9. Укргазбанк – 1,38 млрд грн

    10. Сітібанк – 1,056 млрд грн

    11. Креді Агріколь Банк – 971 млн грн

    12. Укрсиббанк – 840 млн грн

    13. Банк Кредит Дніпро – 766 млн грн

    14. Ощадбанк – 749,46 млн грн

    15. Кредобанк – 582 млн грн

    16. ПроКредит Банк – 501 млн грн

    17. Банк «Південний» – 437 млн грн

    18. А-Банк – 373 млн грн

    19. Ідея Банк – 359 млн грн

    20. ТАСкомбанк – 335 млн грн.

    Загалом 64 з 72 діючих банків були прибутковими, а 8 банків отримали збитки.

    Найзбитковішим став банк «Земельний капітал» (майже 195 млн грн), який у серпні був визнаний неплатоспроможним.

    Збитковими у січні-серпні були:

    1. Банк «Земельний капітал» – 194,637 млн грн

    2. Правекс Банк – 119,48 млн грн

    3. Промінвестбанк – 76,64 млн грн

    4. Юнекс Банк – 25,78 млн грн

    5. БТА Банк – 25,195 млн грн

    6. Альпарі Банк – 6,065 млн грн

    7. Український банк реконструкції та розвитку – 5,964 млн грн

    8. Банк «Траст-капітал» – 2,885 млн грн.

    У січні-серпні чистий прибуток банків склав 45,6 млрд грн.

    За січень-липень українські банки заробили 39,76 млрд грн.

    Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.

    Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

    Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

    Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

    Теги: Ощадбанк Національний банк кредит банк Дніпро рейтинг Приватбанк НБУ Укрексімбанк
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    Рейтинг банків: найприбутковіші та найзбитковіші за січень – серпень 2021 року