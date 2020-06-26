Повінь на заході України: в Офісі президента назвали масштаби руйнувань



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Підтопленими залишаються 285 населених пунктів

Наразі найскладнішою ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини

Максимальні рівні води вже пройдено на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. На Закарпатті ситуація нормалізувалася, підтоплень населених пунктів немає.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Наразі найскладнішою ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини.

На цей час у західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинки та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів та 280 м дамб.

Всього ДСНС спільно з Національною поліцією та органами місцевого самоврядування здійснили порятунок 331 особи, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб та перевезли через підтоплені ділянки доріг 588 осіб.

До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні.

Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.