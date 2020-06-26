Повінь на Прикарпатті: важка техніка прибула у постраждале село лише перед приїздом Зеленського



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Підтопленими залишаються 285 населених пунктів

Місцеві жителі власними силами все прибирали і розчищали, зокрема за власні кошти винайняли екскаватор

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ще вчора, 24 червня, обіцяв направити у селище Ланчин на Прикарпатті, що постраждало від повені, великогабаритну техніку на допомогу населенню. Однак техніка прибула лише надвечір 25 червня перед візитом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє hromadske.

Журналісти телеканалу були у Ланчині з ранку 25 червня і бачили, що місцеві жителі власними силами все прибирали і розчищали, зокрема за власні кошти винайняли екскаватор. Кореспондент бачив лише трьох працівників ДСНС, які з насосами допомагали місцевим жителям.

Вже перед приїздом Зеленського і самого Авакова до Ланчина прибула важка техніка і значно збільшилась кількість рятувальників, які почали активно розчищати річку.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття, яке з 22 червня потерпало від повеней.

Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.