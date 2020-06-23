Повінь у Карпатах: річка змила дорогу на Буковель



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На дорозі біля Яремче стався зсув ґрунту

Дорога на Прикарпатті у двох місцях зруйнована та заблокована

На дорозі між Яремче та Микуличином на Прикарпатті стався зсув ґрунту. Про це у соцмережах повідомляють очевидці.

Дорога на Буковель у двох місцях зруйнована та заблокована: окрім зсуву ґрунту у Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потічок.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)



