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    Повінь у Карпатах: річка змила дорогу на Буковель

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    <span>На дорозі біля Яремче стався зсув ґрунту</span> - Повінь у Карпатах: річка змила дорогу на Буковель
    На дорозі біля Яремче стався зсув ґрунту

    Дорога на Прикарпатті у двох місцях зруйнована та заблокована

    На дорозі між Яремче та Микуличином на Прикарпатті стався зсув ґрунту. Про це у соцмережах повідомляють очевидці.

    Дорога на Буковель у двох місцях зруйнована та заблокована: окрім зсуву ґрунту у Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потічок.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)


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