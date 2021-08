Віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою країни

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави. Про це йдеться у заяві Салеха в Twitter.

За його словами, він став керівником Афганістану після втечі президента Ашрафа Гані.

«Відповідно до Конституції Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віце-президент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні та є законним виконувачем обов'язки президента», – заявив Салех.

Віцепрезидент Афганістану звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку. Водночас Салех звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити спротив «Талібану».

«Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан – це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на в'єтконгів. На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору», – написав він.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.