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    Віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою країни

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    Амрулла Салех зробив заяву - Віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою країни
    Амрулла Салех зробив заяву
    Фото: AFP

    Салех закликав чинити опір талібам

    Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави. Про це йдеться у заяві Салеха в Twitter.

    За його словами, він став керівником Афганістану після втечі президента Ашрафа Гані.

    «Відповідно до Конституції Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віце-президент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні та є законним виконувачем обов'язки президента», – заявив Салех.

    Віцепрезидент Афганістану звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку. Водночас Салех звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити спротив «Талібану».

    «Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан – це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на в'єтконгів. На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору», – написав він.

    Як відомо, 15 серпня таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    Також повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

    16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Крім того у ці дні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

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    Теги: Афганістан тероризм протест Талібан президент уряд
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    Віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою країни