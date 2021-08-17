Визволення українців із Кабулу, нові ціни на олію, лист Януковича. Новини 17 серпня за хвилину

Іноземці шоковані, як Україна змогла в найважчу в Кабулі ніч евакуювати літак людей, своїх та іноземців, коли майже ніхто не міг звідти вирватися

«Главком» зібрав головні новини за 17 серпня

«Аплодуємо Україні». Іноземні ЗМІ розхвалюють нашу державу за порятунок людей у Кабулі.

В Україні за добу від коронавірусу померли 27 людей. За добу 16 серпня в Україні зафіксували 890 нових підтверджених випадків коронавірусу.

У Верховній Раді зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання 23 серпня. Нардепи хочуть прийняти звернення до ООН, НАТО, Європарлааменту та інших організацій.

Президент Зеленський призначив конкурс на суддю Конституційного суду. До складу комісії, яка обиратиме суддю КСУ за квотою президента, увійшли троє міжнародних та четверо вітчизняних фахівців.

Олія подешевшає до кінця серпня. Уряд нарешті відреагував на стрімке подорожчання продукту.

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави.

Сім’я Медведчука продала РФ нерухомості на $1,5 мільйона – ЗМІ. Комплекс об'єктів, розташованих на Південному березі Криму, купила російська податкова служба за гроші федерального бюджету РФ.

Експрезидент України Віктор Янукович напередодні Дня Незалежності опублікував звернення до українців, у якому розказав, з чого почалися всі біди.

В уряді вигадали новий бонус, як заманювати українців на вакцинацію.

Стало відомо, як працюватимуть банки і пошта під час вихідних у серпні.

У Франції вирують масштабні пожежі, тисячі людей евакуйовані, вогонь вже знищив понад 3500 гектарів лісу.

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