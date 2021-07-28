Пенсіонерам готують нові щомісячні доплати: кому і скільки

Щомісячні надбавки передбачені тільки для певних категорій громадян

В Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж, розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Про це передає «Сьогодні».

Зокрема, мова йде про пенсіонерів старше за 75 років, в введуть виплати з жовтня, хоча раніше повідомлялося про перенесення на вересень.

«Рішення про те, що 75-річні люди отримуватимуть по 400 гривень, було прийнято в лютому. Це буде 1 жовтня», – розповіла чиновник.

Лазебна запевнила, що така програма «буде безумовно виконана своєчасно».

Також вона зазначила, що програму соціальної допомоги літнім людям в 2022 році хочуть розширити в тому числі й на пенсіонерів у віці від 70 років і старше.

Так, додала Лазебна, в міністерстві вже підготовлено відповідне рішення.

Зауважимо, що зараз в Україні громадяни старше за 80 років отримують надбавки до пенсії в розмірі 500 гривень щомісяця.

Нагадаємо, в Україні середній розмір пенсії в липні збільшився до 3,7 тис. грн.

У Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області 2,9 тис. грн.

Також Кабінет Міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських та військових, однак ці гроші виплатять у серпні.

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