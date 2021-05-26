Кожен третій українець залишиться без пенсії: в Мінсоцполітики розповіли про ситуацію в країні

За прогнозом Світового банку, 30% українців пенсійного віку через 24 роки не зможуть отримувати пенсії

У Світовому банку наголосили, що більшість країн, у яких накопичувальна система запроваджувалась на заміщення солідарної, стикнулись зі значними проблемами

У 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу.

Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«Результати продемонстрували, що, якщо нічого не змінювати, не лише падатиме рівень заміщення пенсіями заробітку (до 20% до 2045 року) але і знижуватиметься охоплення пенсійним забезпеченням людей пенсійного віку (до 70% до 2045 року), переважно через недостатність необхідного стажу», –відзначили у Міністерстві.

Як наголосив старший економіст Світового банку Зоран Анушич, більшість країн, у яких накопичувальна система запроваджувалась на заміщення солідарної, стикнулись зі значними проблемами. Натомість більшість країн, які запровадили пенсійні накопичення як доповнення, а не заміщення солідарної системи, мають гарні результати, стійкіші пенсійні системи та вищі рівні пенсійного забезпечення людей.

У Мінсоцполітики додали, що цікавими висновками моделювання також стали наступні:

жінки більш дисципліновані у сплаті пенсійних внесків, аніж чоловіки;

ухиляння від сплати внесків відбувається, в першу чергу, за рахунок заниження зарплат, з яких сплачуються внески, а не за рахунок незадекларованої праці;

найменший рівень участі у сплаті внесків по вікових когортах серед молоді, яка ще здобуває освіту, та серед людей передпенсійного віку за рахунок більш раннього виходу на пенсію.

Міністр соцполітики Марина Лазебна запевнила, що її відомство домовилось із Світовим банком про фахову експертизу з боку останнього розроблених законопроектів у пенсійній сфері.

Як відомо, пенсії знову перерахують: що зміниться з 1 червня.

Нагадаємо, частині українських пенсіонерів перерахували виплати з 1 квітня. Це торкнулося тих, хто має наднормативний стаж. Близько півмільйона працюючих пенсіонерів в Україні отримали надбавку до виплат від ПФУ в розмірі 2%. При пенсії 2500 гривень, збільшення склало всього 50 грн.

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