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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня

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    Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень &ndash; з 1769 до 1854 гривень - Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня

    Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень – з 1769 до 1854 гривень

    Колаж: economy.24tv.ua

    З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум

    Пенсійний фонд України назвав види виплат, які зросли після підвищення з 1 липня 2021 року в Україні розміру прожиткового мінімуму.

    За даними ПФУ, підвищилися:

    • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
    • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС
    • Мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів
    • Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
    • Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
    • Пенсія за особливі заслуги перед Україною
    • Мінімальна пенсія шахтарям
    • Державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни
    • Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
    • Надбавка донорам

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    Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня
    Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня
    Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня
    Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня
    Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня
    Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня

    Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень – з 1769 до 1854 гривень. Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривень – 2918,85 до 3059,10 гривень. Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень – 5307 до 5562 гривень. Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень – 3538 до 3708 гривень.

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    Теги: пенсійна система гроші фінанси Пенсійний фонд пенсія
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    Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня