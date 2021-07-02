Пенсійний фонд назвав повний перелік виплат, які зросли з 1 липня

Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень – з 1769 до 1854 гривень

З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум

Пенсійний фонд України назвав види виплат, які зросли після підвищення з 1 липня 2021 року в Україні розміру прожиткового мінімуму.

За даними ПФУ, підвищилися:

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС

Мінімальна пенсія за віком непрацюючих пенсіонерів

Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань

Пенсія за особливі заслуги перед Україною

Мінімальна пенсія шахтарям

Державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника

Надбавка донорам

Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 85 гривень – з 1769 до 1854 гривень. Розмір виплат учасникам бойових дій зріс на 140,25 гривень – 2918,85 до 3059,10 гривень. Мінімальна пенсія шахтарям зросла на 255 гривень – 5307 до 5562 гривень. Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросла на 170 гривень – 3538 до 3708 гривень.