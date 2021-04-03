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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд відзвітував про виділення коштів на виплату пенсій квітня

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    &laquo;Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку&raquo;, &ndash; запевняють у Пенсійному фонді - Пенсійний фонд відзвітував про виділення коштів на виплату пенсій квітня

    «Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевняють у Пенсійному фонді

    Напередодні на пенсійні виплати було спрямовано 2 млрд грн

    У п’ятницю, 2 квітня, Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, було продовжено фінансування пенсій квітня.

    Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

    Зазначається, що напередодні на пенсійні виплати спрямовано 2 млрд грн. Загалом забезпечено фінансування пенсій квітня на загальну суму 3,5 млрд грн.

    «Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевняють у Пенсійному фонді.

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    Нагадаємо, у Україні до кінця року чотири рази підвищать пенсії

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    Теги: пенсіонери гроші фінансування Україна Пенсійний фонд пенсія
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