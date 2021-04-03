Пенсійний фонд відзвітував про виділення коштів на виплату пенсій квітня

Пенсійний фонд відзвітував про виділення коштів на виплату пенсій квітняграфіка
«Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевняють у Пенсійному фонді
Напередодні на пенсійні виплати було спрямовано 2 млрд грн
У п’ятницю, 2 квітня, Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, було продовжено фінансування пенсій квітня.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Зазначається, що напередодні на пенсійні виплати спрямовано 2 млрд грн. Загалом забезпечено фінансування пенсій квітня на загальну суму 3,5 млрд грн.
«Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевняють у Пенсійному фонді.
Нагадаємо, у Україні до кінця року чотири рази підвищать пенсії