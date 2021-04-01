Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати з 1 квітня

Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду

Перерахунок пенсій буде проведений не для всіх громадян

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб.

Це передбачено ст. 42 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої розрахована пенсія. Збільшення пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера.

Таким чином, перерахунок пенсій буде проведено не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.

Розрахунки показують, що приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розміру пенсії. Наприклад, при 6000 гривнях, це 120 грн. Якщо зарплата працюючих на пенсії стала менше, він має право враховувати середній заробіток за попередній період.

Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

«Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку», - йдеться в законі.

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