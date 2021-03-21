В Україні до кінця року чотири рази підвищать пенсії

У Пенсійному фонді розповіли хто і на яку надбавку може розраховувати

На 2021 рік в Україні заплановано відразу чотири етапи перерахунку пенсій, а підвищення виплат торкнеться більшості пільговиків.

Таке підвищення виплат закладено в затвердженому бюджеті Пенсійного фонду України на поточний рік.

Так, пенсії українцям перерахують у квітні, липні, жовтні та грудні.

З 1 квітня

Будуть перераховані пенсії тим, хто продовжив працювати після виходу на заслужений відпочинок (є 24 місяці додаткового стажу). Підвищувати будуть розмір самої виплати та прибавку за стаж:

якщо виконали вимоги щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – пенсійну виплату підвищують на 2% прожиткового мінімуму (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам розмір «чистої» виплати буде збільшено на 2%. Наприклад, якщо ваш розрахунковий розмір пенсії становить 6000 грн, то після 24 місяців додаткового стажу підвищення складе 120 грн.

З 1 липня

Буде підвищена мінімальна пенсія на 85 гривень – до 1854 грн, а максимальна на 850 гривень – до 18540 гривень. Перерахунок виплат пов’язаний з підвищенням розміру прожиткового мінімуму. Також буде переглянута надбавка за понаднормовий стаж (до 18,5 гривень).

З 1 жовтня

Пенсіонерам, яким виповнилося 75 років, збільшать виплати на 400 гривень (щомісячна надбавка). Пільговики у віці від 80 років можуть розраховувати на доплати в розмірі 500 гривень.

З 1 грудня

Чергове підвищення мінімальної та максимальної пенсій. «Мінімалка» виросте до 1934 гривень, а розмір максимальної – до 19340 гривень. Більш того, заплановано підвищення надбавки за понаднормовий стаж до 19,3 грн.

Як повідомлялося, депутат фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань соціальної політики Сергій Гривко розповів про новий вид пенсій, який можуть ввести в Україні за особливі заслуги.

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