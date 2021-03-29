У частини пенсіонерів забирають пільги: чиновники кивають на «велику» пенсію у 3 тис. грн

Для учасників Другої світової війни передбачені пільги, але в Україні фіксують випадки, коли пенсіонерам їх скасовують

Управління праці і соціального захисту населення скасовує пільги для пенсіонерів-учасників Другої світової війни, якщо розмір сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 3180 грн на місяць.

Про це розповів журналіст «Главкому» Михайло Глуховський, описуючи ситуацією зі своєю бабусею.

«Пенсія у 100 євро дуже велика… Якщо коротко, то бабусі скасували пільги, хоча законом вони для учасників війни вони передбачені. Так можна охарактеризувати позицію держави Україна по відношенні до пенсіонерів-учасників Другої світової війни», – пише журналіст.

Він розповів, що отримав відповідь на запит щодо причин скасування пільг.

«Найцікавіше те, що Управління праці і соціального захисту населення Херсона рішення скасувати пільги пояснює... занадто великою пенсією. Мовляв, кажуть, ми погоджуємося, що є закон, який передбачає пільги, але він не діє за певних умов. Зокрема, коли «велика» пенсія. Тобто якщо «розмір сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує… 3180 грн на місяць», – посилається на документ Глуховський.

Журналіст додав, оскільки пенсія у його бабусі складає після підвищення 3400 грн, це означає, що пільги не передбачені.

«І це при тому, що лише за квартиру слід заплатити (якщо без пільг) – під 3000 грн. Така логіка цього листа-відповіді. Але вона суперечить Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який чорним по білому ці пільги (а саме – 50% за квартплату і комунальні послуги передбачає)», – обурюється Михайло Глуховський.

Він також розповів, що схожі відповіді отримують пенсіонери-ветерани і в інших регіонах України.

«Ще минулого року Конституційний Суд назвав обмеження пільг, передбачені у Бюджетному кодексі, неконституційним (рішення №3-р/2020). Та минулого року пільги моя бабуся мала. А от з ухваленням бюджету на 2021 рік все по-новому? Якщо реакції не буду, готуватиму скаргу, а потім суд», – написав журналіст.