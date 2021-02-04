Петрашка попросять на вихід з уряду, бо економічна ситуація лише погіршується, – політолог

Експерти критикують роботу міністра економіки Петрашка, називаючи його слабким та неефективним

Міністр економрозвитку Ігор Петрашко за рік нічого не зробив, щоб покращити економічну ситуацію. Про це розповів політолог Віталій Бала в коментарі УНН.

«Ось міністра економіки Петрашка викликали «на килим» у профільний комітет зі звітом. Але це одне. Він має звітувати публічно у Раді, аби всі громадяни, які цим цікавляться, мали можливість побачити та почути. От хай прийде і скаже: «з того моменту, коли я прийшов, ситуація була така-то, я зробив таке-то». І тоді ми б розуміли, що він взагалі рік робив. Бо економіка, м’яко кажучи, не в кращому стані... Ситуація критична, а ми ще й не розуміємо, що Петрашко зробив, аби її виправити», – вважає Бала.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Тарута повідомив, що депутати парламентського економічного комітету за два тижні планують заслухати звіт міністра економрозвитку Ігоря Петрашка, за наслідками якого прийматимуть рішення про ефективність міністра. Він також наголосив, що депутати мають багато претензій до роботи Петрашка.

Водночас економічні експерти розкритикували роботу міністра економіки Ігоря Петрашка, назвавши його слабким та неефективним. Зокрема, на думку економічного експерта Олександра Охріменка, міністр провалив роботу в сфері імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС – за цим напрямком було виконано лише 43% плану. А економіст Борис Кушнірук наголосив, що міністр Ігор Петрашко є неефективним не лише в економічному секторі, а й в аграрному, хоча ця галузь є йому близькою, адже раніше він працював в аграрному бізнесі.