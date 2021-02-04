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    В Австралії побудують новий комплекс з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Головні переваги Квінсленда - можливості для розвитку зеленої енергетики і морські порти</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австралії побудують новий комплекс з виробництва зеленого водню

    Головні переваги Квінсленда - можливості для розвитку зеленої енергетики і морські порти

     

    Фото: esosedi.org

    Завод буде побудований за участю японської компанії IHI Corporation

    Уряд штату Квінсленд (північний схід Австралії) оприлюднив плани по створенню демонстраційного заводу для виробництва екологічно чистого водню, - повідомляє H2 View.

    Комунальне підприємство штату CS Energy і японська IHI Corporation, працюючи в партнерстві з урядом Квінсленда, оцінять можливість створення демонстраційної установки по виробництву поновлюваного водню поруч з електростанцією Коган-Крік компанії CS Energy.

    Концепція екологічно чистого водневого проекту Kogan Hydrogen Demonstration Plant включає в себе спільне розміщення на території електростанції сонячних батарей, електролізера і водневих паливних елементів.

    «CS Energy реалізує цей проект, щоб гарантувати, що у нас буде технічна можливість вийти на ринок зеленого водню, коли він стане більш комерційно життєздатним», - сказав генеральний директор компанії Ендрю Біллс.

    «Квінсленд володіє унікальною конкурентною перевагою для виробництва зеленого водню завдяки нашій близькості до Азії, розвиненій інфраструктурі, виробничим можливостям і виробництвом відновлюваної енергії. Наша ключова стратегічна перевага - державні генератори енергії і порти», - сказав міністр водню Квінсленда Мік де Бреннi.

    Теги: міністр Австралія ринок завод уряд водень
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