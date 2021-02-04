Глава МОЗ Степанов терміново вилітає у Запоріжжя, де в пожежі загинули ковід-пацієнти та лікарка
Міністр налаштований встановити обставини трагедії
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов негайно вилітає до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі у Covid-відділенні в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей – троє хворих та лікарка.
Про це повідомив сам Степанов у Facebook
«Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано – поряд із ними рідні та лікарі.
Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.
Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії», – написав він.
Нагадаємо, пожежа виникла близько півночі 3 лютого. Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні. На першому поверсі, де відбулась подія, пацієнтів не залишилось. Всього в корпусі перебувало 29 людей. На інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує.