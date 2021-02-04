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    Глава МОЗ Степанов терміново вилітає у Запоріжжя, де в пожежі загинули ковід-пацієнти та лікарка

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    Трагічна пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя забрала чотири життя - Глава МОЗ Степанов терміново вилітає у Запоріжжя, де в пожежі загинули ковід-пацієнти та лікарка
    Трагічна пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя забрала чотири життя

    Міністр налаштований встановити обставини трагедії

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов негайно вилітає до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі у Covid-відділенні в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей – троє хворих та лікарка.

    Про це повідомив сам Степанов у Facebook

    «Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано – поряд із ними рідні та лікарі.

    Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.

    Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії», – написав він.

    Нагадаємо, пожежа виникла близько півночі 3 лютого. Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні. На першому поверсі, де відбулась подія, пацієнтів не залишилось. Всього в корпусі перебувало 29 людей. На інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує. 

    Теги: Запоріжжя пожежа міністр лікарня розслідування Максим Степанов
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