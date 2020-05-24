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    Економіка та фінанси

    Підвищення екоподатку без цільового використання перешкоджає екомодернізації, - аналітик

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    Держава не використовує кошти від екоподатку за призначенням - Підвищення екоподатку без цільового використання перешкоджає екомодернізації, - аналітик
    Держава не використовує кошти від екоподатку за призначенням

    Підвищуючи ставки екологічного податку, держава зменшує вільні кошти підприємств, які могли б використовуватися для фінансування екологічних проектів, - Глущенко

    Держава, підвищуючи ставки екоподатку, не стимулює підприємства проводити екомодернізацію. Такі кроки лише перешкоджають її проведенню. Про це написав аналітик GMK Center Андрій Глущенко в своєму блозі на сайті Ліга.

    «Підвищуючи ставки екологічного податку, держава зменшує вільні кошти підприємств, які могли б використовуватися для фінансування екологічних проектів. Виходить парадокс: хотіли простимулювати підприємства проводити екомодернізацію, а за фактом перешкоджаємо їй», - написав Глущенко.

    За його словами, отримані від екоподатку кошти держава не використовує за призначенням повною мірою. Зокрема, в 2018 році до зведеного бюджету надійшло 4,9 млрд грн від сплати екологічного податку. За цей же період капітальні інвестиції сектора державного управління і оборони в природоохоронні заходи склали лише 625 млн грн.

    «Виходить, держава спрямовує на охорону навколишнього природного середовища набагато менші суми, ніж зібрано екоподатку», - підкреслює Глущенко.

    Він вважає, що приватні підприємства могли б ефективніше використовувати перераховані в бюджет кошти, реалізувавши більше проектів, якби ці гроші залишалися в розпорядженні підприємств.

    «В Україні підприємства і так інвестують в охорону навколишнього середовища більше, ніж держава: 9,4 млрд грн проти 625 млн грн в 2018 році, за даними Держстату», - повідомив Глущенко.

    На його думку, держава повинна створювати умови, які дозволяли б підприємствам самим нарощувати обсяги інвестицій у природоохоронні проекти. Зокрема, Європейська Бізнес Асоціація пропонує дозволити підприємствам використовувати до 70% нарахованого екоподатку для фінансування екологічних проектів.

    Раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проекти.

     

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