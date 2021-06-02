Підвищення пенсійного віку готують знову: до парламенту внесений законопроєкт

Починаючи з 2023 року, пенсійний вік щорічно буде збільшуватися на один місяць

Народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.

Це випливає з законопроєкту № 5566, яким вносяться зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо деяких питань визначення пенсійного віку. Його авторами виступила група народних депутатів від партії «Слуга народу».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ще один бебі-бум в Україні малоймовірний, і тому надзвичайно важливо покращити пенсійну систему в контексті підтримки матерів, щоб протистояти наслідкам демографічної ситуації, що склалася в країні. У зв'язку з цим, законопроєктом пропонується підтримка матерів у сфері пенсійного забезпечення, незалежно від того, є сім'я багатодітною чи ні.

Зокрема, проєктом передбачено, що жінки, які народили дитину і виховали її до шестирічного віку, мають право на зменшення пенсійного віку на шість місяців. Зазначене зменшення застосовується за кожну дитину, при цьому пенсійний вік для жінок не може бути знижений більш ніж на три роки.

Одночасно, проєктом документу запропоновано, що починаючи з 1 січня 2023 року вік, який дає право на призначення пенсії за віком, щорічно буде збільшуватися на один місяць. Таке зростання буде тривати до 1 січня 2035 року. У підсумку, вказане збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 року на один рік і складе 61 рік.

«З метою збалансування доходів і видатків Пенсійного фонду через зниження пенсійного віку для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку, проєктом Закону пропонується з 1 січня 2023 року збільшення пенсійного віку на один місяць на рік, що, в свою чергу, не дозволить коефіцієнту заміщення в значній мірі знижуватися для наступного покоління», – пояснюють автори документа.

Депутати нагадують, що зараз є багато країн, в яких встановлений законодавством вік для виходу на пенсію становить не менше 65 років, хоча ще кілька років тому все було інакше. Прикладом є Бельгія, Данія, Фінляндія, Австрія, Швеція, Швейцарія, Іспанія та Великобританія. У багатьох країнах пенсійний вік поступово збільшують до 67 років. В Ірландії пенсійний вік повинен бути збільшений до 68 років до 2028 року.

На думку народних обранців, збільшення тривалості життя розглядається як важливий аргумент на користь подальшого збільшення пенсійного віку в багатьох країнах. «З огляду на те, що Україна у 2020 році піднялася з 80-го на 63-е місце в світовому рейтингу за значенням індексу соціального прогресу (Social Progress Index) серед 163 країн з показником індексу 73,38 бала проти 66,97 в 2019 році, ми, посилюючи соціальну рівновагу, повинні враховувати зв'язок всіх сфер з соціальною захищеністю, в тому числі і пенсійне забезпечення», – впевнені законодавці.

До слова, у червні в Україні проведуть щорічний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Він буде здійснено автоматично, звертатися до Пенсійного фонду громадянам не потрібно.

Джерело: Обозреватель