В Естонії дозволили не носити маски у приміщеннях

В Естонії дозволили ходити без масок в закритих приміщеннях

Обов’язок носити маску замінять на рекомендацію

Естонська влада вирішила пом’якшити карантинні заходи у країні та дозволити не носити маски у приміщенні. Про це пише видання ERR.

Як зазначила прем’єр-міністр країни Кая Каллас, таке рішення ухвалили на тлі зниження захворюваності на коронавірус. Політик підкреслила, що показники захворюваності за останній тиждень виявилися на 40% меншими, ніж попереднього тижня.

Обов’язок носити маску замінять на рекомендацію. Очільниця уряду наголосила, що хвороба нікуди не зникла, тому маску все ж варто носити у закритих приміщеннях.

У Департаменту здоров’я залишиться право в будь-який момент знов вимагати носити маски в деяких приміщеннях або на конкретних заходах. Також роботодавці мають право вимагати від своїх працівників або клієнтів носити маски.

Водночас міністр охорони здоров’я Танель Кійк зазначив, що маски залишаться обов’язковими в лікарнях.

«Там носіння маски повинно залишатися нормою, допоки епідемія не вщухне. Особливий порядок можуть встановлювати також інші установи. Наприклад, будинки для людей похилого віку можуть вимагати від відвідувачів носити маски або захисний візор», — пояснив він.

В Естонії з 17 травня почали робити щеплення проти Covid-19 всім бажаючим, зокрема і людям у віці від 16 до 49 років.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про пом'якшення деяких обмежень, введених для боротьби з поширенням вірусу.

Правила карантину в Туреччині будуть такі: