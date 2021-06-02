Червнева індексація пенсій стартувала: в Мінсоцполітики назвали суми доплат

У червні працюючі пенсіонери отримають не тільки підвищений розмір пенсії у зв'язку з індексацією, а й доплату за квітень-травень

У червні в Україні проведуть щорічний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Він буде здійснено автоматично, звертатися до Пенсійного фонду громадянам не потрібно.

Однак за заявою людини розмір її пенсії може бути переглянутий в будь-який час за наявності обов'язкової умови – закінчення чергового періоду роботи тривалістю 2 роки. Про це в ефірі телеканалу «UA: Перший» заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

«Перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться щорічно з 1 квітня. Для цього враховується останній період роботи особи за лютий місяць включно. Це зроблено спеціально для того, щоб людям не треба було йти до Пенсійного фонду. Але пенсіонер може і сам звернутися до Фонду для перерахунку виплати, як тільки у нього закінчується черговий 2-річний період роботи. Тобто, якщо у людини цей період закінчується у вересні, то вже в жовтні вона може самостійно звернутися до ПФУ для перерахунку пенсії. І такий перерахунок буде проведений з моменту звернення до органів Фонду з відповідною заявою», - пояснив Шамбір.

За його словами, якщо людина самостійно не звернутися до Фонду, то їй перерахунок пенсії буде здійснено автоматично тільки з квітня наступного року.

При цьому, як зазначив радник міністра, в червні працюючі пенсіонери отримають не тільки підвищений розмір пенсії у зв'язку з індексацією, а й доплату за квітень-травень.

«Те, що перерахунок проводиться в червні, а не в квітні, пов'язано лише з впровадженням квартальної звітності. Для того, щоб отримати дані про періоди роботи пенсіонерів по лютий включно, треба дочекатися даних звіту, які подаються до 9 травня. Відповідно, інформація про роботу і стаж стає доступною тільки до червня. Але все одно перерахунок буде проведений з 1 квітня. У червні люди отримають доплату за квітень-травень», - констатував Шамбір.

На запитання ведучого про те, на яку суму надбавки до пенсії можна розраховувати, радник міністра відповів: «Сума надбавки для працюючих пенсіонерів є дуже індивідуальним показником, так як все залежить від зарплати і страхового стажу людини, але в середньому збільшення пенсії буде на 170-180 грн».

Згідно ст. 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» з 1 квітня 2021 року Пенсійний фонд повинен провести перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. На індексацію можуть розраховувати близько 2 млн чоловік.

Зокрема, пенсію перерахують тим пенсіонерам, які працюють, і кому виплата була призначена або перерахована до 1 квітня 2019 року. Перерахунок пенсії залежить від зарплати і тривалості страхового стажу та визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

Перерахунок буде проводитися без додаткового звернення громадян до органів ПФУ. Виплати перерахують особам, які після призначення пенсії продовжували працювати і отримали не менше 24 місяців страхового стажу, або менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення пенсії пройшло не менше двох років.

Тим часом, у Пенсійному фонді України назвали банки, які з 1 вересня будуть виплачувати пенсії українцям. Таких банків, які уповноважені ПФУ робити пенсійні виплати, налічується 19. Пенсіонери, які досі отримували свою пенсію через «Укрпошту», мають до 1 вересня обрати один із цих банків і відкрити в ньому рахунок.