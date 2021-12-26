Після Різдва роботодавці почнуть отримувати штрафи у 65 тис. грн: за що будуть карати

У описі вакансії не можна вказувати бажану стать працівника

Із 8 січня в Україні почнуть штрафувати роботодавців на 65 тис. грн за статтею 24 Закону «Про рекламу», якщо вони в описі вакансії вказують бажану стать людини – «тільки чоловіків/жінок». Про це йдеться у відповідних змінах до Закону України.

Заборона на вказування віку кандидатів, пропонування роботи тільки певної статі (окрім специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі) діє ще з 1996 року цим Законом. Але відтепер, із 8 січня, почнуть за це штрафувати у десятикратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу.

Наразі мінімальна зарплата 6 500, тому роботодавець повинен буде сплатити 65 тис. грн. Якщо мінімальна заробітна плата буде зростати, тоді й зростатимуть штрафи.

Під відповідне правило підпадає будь-яке оголошення про вакансію. За результатами перевірки, якщо є підстави для штрафу, роботодавець вносить кошти до держбюджету за місцем державної реєстрації юридичної особи або ФОП, упродовж 15 днів з отримання розпорядчого документа Держпраці.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427).

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