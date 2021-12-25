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    Підвищення тарифів та податків: як зміниться життя українців вже за тиждень

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    В новому місяці та році у житті українців відбудуться суттєві зміни - Підвищення тарифів та податків: як зміниться життя українців вже за тиждень
    В новому місяці та році у житті українців відбудуться суттєві зміни
    фото: konkurent.ua

    З нового року буде розширено список професій для обов'язкової вакцинації, а також вступить у дію «Закон про основи національного спротиву»

    З настанням нового року на українців чекають важливі зміни. Підвищення тарифів та податків, обов'язкові касові апарати для ФОПів, набуття чинності важливими законами – ці та інші нововведення торкнуться громадян вже у з перших днів 2022 року.

    Використання касових апаратів стане обов'язковим

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    1 січня 2022 року набирає чинності закон про використання фізичними особами-підприємцями реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

    З нового року касовий апарат має бути у всіх зайнятих у рітейлі ФОПів, які є платниками єдиного податку 2-4 груп.

    Підприємець має змогу самостійно вибрати тип реєстратора. Це може бути апаратний РРО чи програмний (ПРРО).

    Державна податкова служба пропонує безкоштовне програмне забезпечення, яке можна встановити на будь-який гаджет з операційною системою Windows або Android. Надалі такий пристрій можна використовувати як касовий апарат.

    Санкції за порушення використання РРО/ПРРО становитимуть від 100% вартості проданого товару до 150% при повторному порушенні.

    Підвищення податків

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    У разі підписання президентом ухваленого Верховною Радою закону про зміни до Податкового кодексу, з 1 січня в Україні зміняться ставки податків на продаж нерухомості, землю, а також зростуть податки для бізнесу в аграрній сфері.

    Зокрема, дохід від продажу другого об'єкта нерухомості протягом року оподатковуватиметься за ставкою 5%, третього та наступних – за ставкою 18%.

    Для власників та користувачів земельних ділянок буде запроваджено мінімальне податкове зобов'язання. Виняток – дачні та садові ділянки, землі у користуванні фізосіб у межах населених пунктів.

    Дохід від продажу сільгосппродукції на суму понад 12 мінімальних зарплат (78 тис. грн) оподатковуватиметься за ставкою 18%.

    Також новий закон передбачає виключення з четвертої групи платників єдиного податку підприємців, що займаються птахівництвом, а підприємці-керівники юридичних осіб, що мають податкову заборгованість, віднині будуть обмежені у виїзді за кордон.

    «Закон про основи національного спротиву»

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    З початку 2022 року в країні почне діяти прийнятий раніше «Закон про основи національного спротиву»

    Згідно з законом, для підвищення обороноздатності країни в Україні формується національний спротив, що включатиме Сили територіальної оборони, рух опору, добровольчі формування, а також передбачатиме загальновійськову підготовку населення.

    Сили територіальної оборони комплектуються у мирний час військовослужбовцями за контрактом та призовниками офіцерського складу. У разі особливого періоду додатково буде залучено резервістів.

    Військові частини територіальної оборони розташовуватимуться у встановлених зонах та районах, обласних центрах та містах із населенням від 900 тисяч жителів.

    Також законом передбачено організацію загальновійськової підготовки громадян. Початкова проводитиметься у школах, літніх дитячих таборах. Базову підготовку у форматі навчальних зборів, курсів, занять проходитимуть громадяни віком від 18 років, які не служать у ЗСУ, правоохоронних органах та інших формуваннях.

    Нові тарифи на розподіл газу

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    З 1 січня збільшаться тарифи на розподіл газу операторів ГТС. Нові ціни становитимуть від 0,33 до 2,14 грн без ПДВ за розподіл 1 кубометру енергоносія.

    У той же час ціни на постачання газу для побутових споживачів за річним тарифом підвищуватися не будуть як мінімум до 30 квітня 2022 року, згідно з постановою НКРЕКУ. Проте компанія-постачальник може знижувати ціну.

    Розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації

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    МОЗ в черговий раз доповнило перелік професій, представники яких не будуть допущені до роботи без проходження курсу вакцинації від коронавірусу з 17 січня 2022 року. До нового переліку увійшли співробітники:

    • органів місцевого самоврядування;
    • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
    • комунальних підприємств, установ та організацій.

    У переліку професій для обов'язкової вакцинації вже перебувають працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, «Укрпошти», «Укрзалізниці», чиновники та персонал навчальних закладів.

    У січні зростуть пенсії ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що мають інвалідність

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    У 2022 році планується перерахунок пенсійних виплат для населення. Однак у січні певне підвищення пенсійних виплат торкнеться лише ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю;

    Зарплата лікаря – щонайменше 20 тис. грн

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    Підвищення заробітної плати лікарям із нового року анонсував президент Володимир Зеленський. Працівники закладів охорони здоров'я отримуватимуть доплати за престижність роботи у розмірі від 300 до 500%.

    Розмір надбавки розраховується виходячи з посадового окладу і встановлюється керівником установи.

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    Теги: тарифи податки нерухомість зарплата закон військові влада
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    Підвищення тарифів та податків: як зміниться життя українців вже за тиждень