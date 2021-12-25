ЗМІ дізналися, де працюватиме колишній канцлер Австрії Курц

Österreich: ексканцлер Австрії працюватиме у США

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц поїде працювати у приватну компанію у США, повідомила в суботу газета Österreich із посиланням на джерела в його найближчому оточенні.

За даними газети, Курц поїде в США вже в кінці січня, робочий контракт з однією з приватних фірм був підписаний ще перед Різдвом. Він працюватиме у сфері інвестицій, і його майбутній річний дохід оцінюється в €500 тис., зазначає видання. Назва компанії не уточнюється.

Основну частину часу він з сім'єю буде проводити в США, приїжджаючи іноді в Австрію.

Як відомо, наприкінці жовтня ексканцлер Австрії Курц вперше став батьком.

Раніше парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу.

Тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Через цю кримінальну справу 9 жовтня Себастьян Курц оголосив про свою відставку. Він пояснив цей крок бажанням утримати країну від сповзання до хаосу під час підготовки великих реформ. та кризи, спричиненої пандемією.

При цьому Курц неодноразово говорив, що всі розслідування щодо нього ведуться без наявності конкретних доказів, нагадав про презумпцію невинності і підкреслив, що рішення про вину може виносити не суспільство, а суд.

Раніше стало відомо, що 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії (АНП), відомстві канцлера і міністерстві фінансів Австрії пройшли обшуки. Прокуратура з протидії економічним злочинам та корупції веде розслідування стосовно дев'яти осіб, у тому числі самого канцлера, за підозрою в зловживанні довірою і хабарництві.

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