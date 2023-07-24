Платні камери в СІЗО: скільки грошей Україна заробила на послузі для ув'язнених

Після запуску послуги платних камер в СІЗО до спеціального фонду Міністерства юстиції надійшло 21,5 млн грн

Із травня 2020 року, коли уряд запустив експериментальний проєкт платних камер в СІЗО, до спеціального фонду Міністерства юстиції за рахунок послуги надійшло майже 21,5 млн грн. Про це повідомив заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов розповів в інтерв'ю телеканалу «Київ».

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Послуга дозволяє затриманим отримати поліпшені побутові умови в слідчих ізоляторах. Таким чином ініціатива має знизити рівень корупції, адже гроші за кращі умови йдуть до бюджету.

«Запровадили таку послугу дещо в якості жарту, але це також користується популярністю. Частина коштів надійшла за рахунок придбання подарункових сертифікатів. Тобто хтось може купити подарунковий сертифікат на сайті Міністерства юстиції», – зазначив Орлов.

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Кращі умови заарештовані можуть отримати за встановлений тариф, водночас вони різняться в залежності від СІЗО. Вартість послуги за добу подекуди стартує від 290 гривень і доходить до близько 2000 грн за добу.

Мін'юст нерідко пропонує знижки. Тому ціни оновлюються, ознайомитися з прайсом можна на сайті відомства, у розділі «пенітенціарна служба України».

«Весь цей прайс є на сайті Міністерства юстиції, на спеціальному ресурсі, де можна забронювати таку камеру, і там діють знижки. Якщо це покупка на тиждень або на місяць, то вартість дещо менша, ніж якщо брати подобово», – зауважив Орлов.

Сплата за подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, вже також користується попитом, фіксують у відомстві.

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