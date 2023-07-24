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Платні камери в СІЗО: скільки грошей Україна заробила на послузі для ув'язнених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Платні камери в СІЗО: скільки грошей Україна заробила на послузі для ув'язнених
Послуга дозволяє затриманим отримати поліпшені побутові умови в слідчих ізоляторах
фото з відкритих джерел

Після запуску послуги платних камер в СІЗО до спеціального фонду Міністерства юстиції надійшло 21,5 млн грн

Із травня 2020 року, коли уряд запустив експериментальний проєкт платних камер в СІЗО, до спеціального фонду Міністерства юстиції за рахунок послуги надійшло майже 21,5 млн грн. Про це повідомив заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов розповів в інтерв'ю телеканалу «Київ».

Послуга дозволяє затриманим отримати поліпшені побутові умови в слідчих ізоляторах. Таким чином ініціатива має знизити рівень корупції, адже гроші за кращі умови йдуть до бюджету.

«Запровадили таку послугу дещо в якості жарту, але це також користується популярністю. Частина коштів надійшла за рахунок придбання подарункових сертифікатів. Тобто хтось може купити подарунковий сертифікат на сайті Міністерства юстиції», – зазначив Орлов.

Кращі умови заарештовані можуть отримати за встановлений тариф, водночас вони різняться в залежності від СІЗО. Вартість послуги за добу подекуди стартує від 290 гривень і доходить до близько 2000 грн за добу.

Мін'юст нерідко пропонує знижки. Тому ціни оновлюються, ознайомитися з прайсом можна на сайті відомства, у розділі «пенітенціарна служба України».

«Весь цей прайс є на сайті Міністерства юстиції, на спеціальному ресурсі, де можна забронювати таку камеру, і там діють знижки. Якщо це покупка на тиждень або на місяць, то вартість дещо менша, ніж якщо брати подобово», – зауважив Орлов.

Сплата за подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, вже також користується попитом, фіксують у відомстві.

Нагадаємо, Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.

До слова, за прогнозами експертів на прийдешньому тижні долар буде стабільним, але наразі є низка ризиків для курсової стійкості на валютному ринку.

Теги: гроші Міністерство юстиції СІЗО

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