Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України

Транснаціональний гігант «наїхав» на кав’ярню в українській глибинці

Глобальна мережа закладів громадського харчування McDonald’s погрожує засудити власників кав’ярні Kavamak у Хмельницькому. Конфлікт розпочався у січні 2023 року: до подружжя підприємців, які ведуть кавовий бізнес у Хмельницькому багато років, звернулись українські адвокати транснаціональної мережі ресторанів.

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«ТМ Kavamak очевидно включає до свого складу найменування «Мак» із головних елементів, що є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком «Мак», що належить МакДональдз та має найвищий ступінь правової охорони», – твердило київське адвокатське об’єдання «Дубинський і Ошарова» (представляє McDonald’s) у листі до хмельницького підприємця Андрія Душкевича, який є власником кав’ярні.

Сім’я Андрія та Юлії Душкевичів близько 12 років займається гуртовим та роздрібним продажом кави в зернах, ремонтом та обслуговуванням кавових машин. Має клієнтів по всій Україні. У 2018 році відкрили кав’ярню Kavamak у Хмельницькому.

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Андрій та Юлія Душкевичі зі своїми дітьми: п’ятирічним Макаром, дев’ятирічним Ванею і 11-річною Катею фото з офіційної сторінки Kavamak у Facebook

«У назві Kavamak зашифровані імена трьох наших дітей: Катя, Ваня і Макар. Ми навіть брендуємо кавову продукцію таким чином, прописуючи склади імен дітей із великих букв: KaVaMak», – пояснила «Главкому» Юлія Душкевич.

У назві Kavamak зашифровані імена трьох дітей сім’ї підприємців Душкевичів фото: glavcom.ua

Але подібні «мімішні» пояснення не переконали суворих адвокатів McDonald’s. Вони продовжують наполягати: сім’я підприємців Душкевичів добровільно має відмовитися від своєї торгової марки. Інакше погрожують судовим процесом.

Що буде з Kavamak?

Андрій Душкевич подав заявку на реєстрацію торгової марки Kavamak ще у лютому 2021 року. Про те її було зареєстровано лише на початку січня 2023-го.

дані з бази «Укрпатенту»

Проте адвокати McDonald’s розібрали зареєстровану торгову марку на деталі і дійшли висновку: спірна торговельна марка не обмежується спірним словом чи складом «мак», за яке вони вчепилися. Окрім Kavamak, поруч є ще додатковий надпис «Ростерія кави», а також зображення квітки маку із кавовою зерниною.

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«Позначення Kavamak, що включає в себе частину «Kava», що, ймовірно, означає українське слово «кава», а «Mak», що ймовірно, означає українське слово «мак» як рослину. У той же час позначення Kavamak і, відповідно, його складова «мак» виконано англійською мовою, а рослина «мак» жодним чином не пов’язана з кавовою продукцією… Внаслідок додавання елементу «Мак» до свого позначення ви усвідомлено або з необережності можете створити хибне уявлення про існування зв’язку з популярним та добре відомим брендом МакДональдз (McDonald’s)… Наш клієнт стурбований тим, що реєстрація та використання торговельної марки Kavamak становить порушення прав його інтелектуальної власності», – переконане адвокатське об’єднання «Дубинський і Ошарова».

Захисники прав мережі ресторанів навіть взяли на себе роль маркетологів і запропонували підприємцю Андрію Душкевичу… замість Kavamak подати заявку на реєстрацію нового бренду Kavamax або Kavamakova.

Представники McDonald’s пропонують підприємцю Андрію Душкевичу замість Kavamak подати заявку на реєстрацію нових брендів… витяг із адвокатського запиту об’єдання «Дубинський і Ошарова»

Дивина, але варіант Kavamakova, запропонований адвокатами McDonald’s, теж має склад «мак»! Але у такому вигляді їх чомусь усе влаштовує.

Хмельницька кав’ярня KAVAMAK прикрила останні три літери на вивісці після претензій адвокатів McDonald’s фото: glavcom.ua

«У голові не вкладається, чому хтось зі сторони має нав’язувати незрозумілу назву? – дивується дружина бізнесмена Юлія Душкевич. – Я не хочу бути Kavamakova! Тим паче перший і єдиний ресторан McDonald’s відкрився у Хмельницькому лише у серпні 2021 року. Наша кав’ярня Kavamak вже працювала тут кілька років».

Підприємиця визнала: після претензій McDonald’s сімейний кавовий бізнес опинився на роздоріжжі. Сім’я Душкевичів планувала відкрити ще дві кав’ярні у місті. Але тепер вони не знають, що робити з назвою і тієї однієї, яка працює.

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«Як вихід із ситуації, ми запропонували: прибираємо зі складу «мак» літеру «А». Замість неї залишаємо нижнє підкреслення. До речі, вже таким чином перейменували сторінку кав’ярні в Instagram на kavam_k.coffee. Однак компанію McDonald’s така ідея не влаштувала. Адвокатське контора відписала, що і така назва може асоціюватися у споживачів із McDonald’s», – розвела руками Юлія Душкевич.

Instagram-сторінка кав’ярні Kavamak змінила назву, але не врятувало ситуації

Як квіткар з Києва програв McDonald’s

Історія з Хмельницького – не перший «наїзд» світового бренду на представників малого або середнього бізнесу в Україні. Торік «Главком» описав історію краху квіткового бренду McFlower після позову McDonald’s. Ще у 2020 році киянин Євген Леськів зареєстрував торговельний знак McFlower для використання у підприємницькій діяльності, зокрема, компонуванні квітів, ландшафтному дизайні. Однак McDonald’s розгледів у цьому порушення закону. Зокрема, на думку позивача, люди можуть сплутати McFlower із відомою в усьому світі серію торговельних марок (понад 80) зі спільним словесним елементом Mc («Мак»). Американська компанія додала: вона присутня у багатьох країнах, в Україні її торговельні марки зареєстровані у 1995 році. Тобто набагато раніше, аніж спірний торговельний знак.

Водночас киянин просив суд відмовити у позові McDonald’s. Пояснив, що не використовує торговельну марку McFlower у спорідненій з позивачем сфері. Цей бренд використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки McDonald’s не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи цим не займався.

Зрештою, суд став на бік світового гіганта. Свої аргументи Феміда підкріпила експертизою, яка визнала: торговельна марка McFlower «є схожою настільки, що її можна сплутати з належною «МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд» добре відомою торговельною маркою Mc».Також спірна торгова марка може ввести в оману людей щодо послуг, які надає компанія McDonald’s.

Станом на липень 2023 року, свідоцтво на торговельну марку McFlower є недіючим.

Віталій Тараненко, «Главком»