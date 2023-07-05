Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України

Транснаціональний гігант «наїхав» на кав’ярню в українській глибинці
Глобальна мережа закладів громадського харчування McDonald’s погрожує засудити власників кав’ярні Kavamak у Хмельницькому. Конфлікт розпочався у січні 2023 року: до подружжя підприємців, які ведуть кавовий бізнес у Хмельницькому багато років, звернулись українські адвокати транснаціональної мережі ресторанів.
«ТМ Kavamak очевидно включає до свого складу найменування «Мак» із головних елементів, що є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком «Мак», що належить МакДональдз та має найвищий ступінь правової охорони», – твердило київське адвокатське об’єдання «Дубинський і Ошарова» (представляє McDonald’s) у листі до хмельницького підприємця Андрія Душкевича, який є власником кав’ярні.
Сім’я Андрія та Юлії Душкевичів близько 12 років займається гуртовим та роздрібним продажом кави в зернах, ремонтом та обслуговуванням кавових машин. Має клієнтів по всій Україні. У 2018 році відкрили кав’ярню Kavamak у Хмельницькому.
«У назві Kavamak зашифровані імена трьох наших дітей: Катя, Ваня і Макар. Ми навіть брендуємо кавову продукцію таким чином, прописуючи склади імен дітей із великих букв: KaVaMak», – пояснила «Главкому» Юлія Душкевич.
Але подібні «мімішні» пояснення не переконали суворих адвокатів McDonald’s. Вони продовжують наполягати: сім’я підприємців Душкевичів добровільно має відмовитися від своєї торгової марки. Інакше погрожують судовим процесом.
Що буде з Kavamak?
Андрій Душкевич подав заявку на реєстрацію торгової марки Kavamak ще у лютому 2021 року. Про те її було зареєстровано лише на початку січня 2023-го.
Проте адвокати McDonald’s розібрали зареєстровану торгову марку на деталі і дійшли висновку: спірна торговельна марка не обмежується спірним словом чи складом «мак», за яке вони вчепилися. Окрім Kavamak, поруч є ще додатковий надпис «Ростерія кави», а також зображення квітки маку із кавовою зерниною.
«Позначення Kavamak, що включає в себе частину «Kava», що, ймовірно, означає українське слово «кава», а «Mak», що ймовірно, означає українське слово «мак» як рослину. У той же час позначення Kavamak і, відповідно, його складова «мак» виконано англійською мовою, а рослина «мак» жодним чином не пов’язана з кавовою продукцією… Внаслідок додавання елементу «Мак» до свого позначення ви усвідомлено або з необережності можете створити хибне уявлення про існування зв’язку з популярним та добре відомим брендом МакДональдз (McDonald’s)… Наш клієнт стурбований тим, що реєстрація та використання торговельної марки Kavamak становить порушення прав його інтелектуальної власності», – переконане адвокатське об’єднання «Дубинський і Ошарова».
Захисники прав мережі ресторанів навіть взяли на себе роль маркетологів і запропонували підприємцю Андрію Душкевичу… замість Kavamak подати заявку на реєстрацію нового бренду Kavamax або Kavamakova.
Дивина, але варіант Kavamakova, запропонований адвокатами McDonald’s, теж має склад «мак»! Але у такому вигляді їх чомусь усе влаштовує.
«У голові не вкладається, чому хтось зі сторони має нав’язувати незрозумілу назву? – дивується дружина бізнесмена Юлія Душкевич. – Я не хочу бути Kavamakova! Тим паче перший і єдиний ресторан McDonald’s відкрився у Хмельницькому лише у серпні 2021 року. Наша кав’ярня Kavamak вже працювала тут кілька років».
Підприємиця визнала: після претензій McDonald’s сімейний кавовий бізнес опинився на роздоріжжі. Сім’я Душкевичів планувала відкрити ще дві кав’ярні у місті. Але тепер вони не знають, що робити з назвою і тієї однієї, яка працює.
«Як вихід із ситуації, ми запропонували: прибираємо зі складу «мак» літеру «А». Замість неї залишаємо нижнє підкреслення. До речі, вже таким чином перейменували сторінку кав’ярні в Instagram на kavam_k.coffee. Однак компанію McDonald’s така ідея не влаштувала. Адвокатське контора відписала, що і така назва може асоціюватися у споживачів із McDonald’s», – розвела руками Юлія Душкевич.
Як квіткар з Києва програв McDonald’s
Історія з Хмельницького – не перший «наїзд» світового бренду на представників малого або середнього бізнесу в Україні. Торік «Главком» описав історію краху квіткового бренду McFlower після позову McDonald’s. Ще у 2020 році киянин Євген Леськів зареєстрував торговельний знак McFlower для використання у підприємницькій діяльності, зокрема, компонуванні квітів, ландшафтному дизайні. Однак McDonald’s розгледів у цьому порушення закону. Зокрема, на думку позивача, люди можуть сплутати McFlower із відомою в усьому світі серію торговельних марок (понад 80) зі спільним словесним елементом Mc («Мак»). Американська компанія додала: вона присутня у багатьох країнах, в Україні її торговельні марки зареєстровані у 1995 році. Тобто набагато раніше, аніж спірний торговельний знак.
Водночас киянин просив суд відмовити у позові McDonald’s. Пояснив, що не використовує торговельну марку McFlower у спорідненій з позивачем сфері. Цей бренд використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки McDonald’s не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи цим не займався.
Зрештою, суд став на бік світового гіганта. Свої аргументи Феміда підкріпила експертизою, яка визнала: торговельна марка McFlower «є схожою настільки, що її можна сплутати з належною «МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд» добре відомою торговельною маркою Mc».Також спірна торгова марка може ввести в оману людей щодо послуг, які надає компанія McDonald’s.
Станом на липень 2023 року, свідоцтво на торговельну марку McFlower є недіючим.
Віталій Тараненко, «Главком»
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