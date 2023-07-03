Україна отримала другий транш від МВФ: деталі

Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ

Сьогодні, 3 липня, Україна отримала другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ. Загальне фінансування за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) складає $15,6 млрд.

«Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України.

Як повідомлялося, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.