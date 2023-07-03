Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна отримала другий транш від МВФ: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримала другий транш від МВФ: деталі
фото з відкритих джерел

Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ

Сьогодні, 3 липня, Україна отримала другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ. Загальне фінансування за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) складає $15,6 млрд.

«Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України.

Як повідомлялося, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.

Теги: МВФ гроші Сергій Марченко Україна фінансування міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні
Стало відомо, скільки грошей готова витратити Данія на боєприпаси для України
12 червня, 17:21
Україна може відкрити аеропорт у Львові
Міжнародний аеропорт «Львів» може частково відновити роботу
7 червня, 18:20
Росія експлуатує 36 Ан-124, з них десять належать підсанкційній «Волга-Днєпр»
Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»
10 червня, 16:56
Заяви про знищення Patriot – очевидна брехня, що сприймається лише внутрішнім російським споживачем
Розвідка прокоментувала заяви Путіна про знищення Patriot
18 червня, 19:51
Бельгійська опозиція зажадала відставки глави МЗС Аджи Лябіб
Глава МЗС Бельгії, яка відвідувала Крим, видала візи росіянам
20 червня, 08:24
Росія потайки передала Угорщині українських полонених
Угорщина заявила, що відпустила українських полонених, яких їй передала Росія
20 червня, 09:04
У Литві можна суттєво краще заробити, ніж у Польщі
Одна з країн ЄС переманює українських заробітчан із Польщі
26 червня, 15:17
Танки Leopard 1 мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм
Німеччина та Данія готують велику партію танків Leopard 1 для ЗСУ
Сьогодні, 16:43
Генерал-лейтенант Збройних Сил Канади у відставці Тревор Кадьє та професор Філіп Карбер
Відомий професор та колишній генерал закликали гарантувати членство України в НАТО
Сьогодні, 17:29

Економіка

Україна отримала другий транш від МВФ: деталі
Україна отримала другий транш від МВФ: деталі
Україна отримає $6,1 млн на відновлення шкіл
Україна отримає $6,1 млн на відновлення шкіл
НАЗК внесло компанію Unilever до списку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло компанію Unilever до списку міжнародних спонсорів війни
Ціна на електрику в Україні нижче, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії – Оператор ринку
Ціна на електрику в Україні нижче, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії – Оператор ринку
Вирішення проблеми неплатежів перед «зеленою» енергетикою допоможе у відбудові української енергетики
Вирішення проблеми неплатежів перед «зеленою» енергетикою допоможе у відбудові української енергетики
Валютні обмеження в Україні зменшують можливості для реінвестування – Центр економічного відновлення
Валютні обмеження в Україні зменшують можливості для реінвестування – Центр економічного відновлення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
30K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
29K
Посланець Папи Римського після візиту до Москви зробив заяву
19K
У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон
18K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
15K
ЗСУ розповіли, яку зброю росіяни почали використовувати значно менше

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту