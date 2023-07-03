Україна отримала другий транш від МВФ: деталі
Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ
Сьогодні, 3 липня, Україна отримала другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ. Загальне фінансування за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) складає $15,6 млрд.
«Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України.
Як повідомлялося, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.
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