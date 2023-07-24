НБУ повідомив, чи переглядатиме офіційний курс долара

Курс долара визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку

За прогнозами експертів на прийдешньому тижні долар буде стабільним, але наразі є низка ризиків для курсової стійкості на валютному ринку.

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Як повідомляє заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю для Укрінформу, поки що Нацбанк України немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара у бік зростання чи спадання.

«Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. Водночас коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу. Він визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а НБУ підтримуватиме ринок, суттєво обмежуючи коливання. За такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися», – каже Сергій Ніколайчук.

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За словами експерта, курс долара визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а НБУ своєю чергою підтримуватиме ринок і тим самим обмежуватиме коливання. Тож, долар може як послаблюватися, так і зміцнюватися.

Сергій Ніколайчук впевнений, що наразі ключовий ризик для курсової стійкості в Україні – це 500 днів непередбачуваних наслідків війни.

«Через це ми змушені дотримуватися досить жорсткої монетарної політики, аби нейтралізувати його вплив. Однак, як я вже говорив, ситуація протягом останніх місяців була досить сприятливою і нам вдавалося мінімізувати вплив цього чинника», – розповів заступник голови НБУ.

Нагадаємо, через заблокування портів Україна втратила мінімум 10% ВВП, $18 млрд США валютної виручки, 500 тис. робочих місць та 135 млрд грн податків – що зіставно з бюджетом витрат України на освіту або охорону здоров’я. Крім того, завдяки Зерновій угоді РФ фактично узаконила протиправні піратські дії на Чорному морі.

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До слова, Єгипет розкритикував вихід Росії з зернової ініціативи і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після закінченно зернової угоди.