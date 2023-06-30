Справа Алексєєва: нардеп прокоментував обшук
Сергій Алєксєєв: «Це пов'язано з адвокатською діяльністю фірми, яку я заснував»
Народний депутат від «Європейської Солідарності» Сергій Алєксєєв прокоментував обшуки, які сьогодні проводили СБУ та ДБР.
«Провели обшуки і вилучили мої паспорти. Це виключно політичне замовлення, тому що справи там ніякої немає і взагалі бути не може. Це пов'язано з адвокатською діяльністю фірми, яку я заснував. Жодних доказів немає взагалі», – сказав Алєксєєв у коментарі «5 каналу».
Нардеп також повідомив: «Щойно (правоохоронці – ред.) поїхали, а приїхали в 00:30 ночі. Далі у мене є повістка на допит».
Прокоментував ситуацію й адвокат нардепа Євген Солодко. «По-перше, увійшли з нібито невідкладним обшуком. На запитання: «Хлопці, а що ви намагаєтеся досягнути?»
– «Захистити цінні речі, які можуть бути пошкоджені».
– «Які саме?»
– «Гроші».
– «Що за гроші?»
– «Неправомірна вигода».
– «Даруйте, а щодо якої справи ви прийшли?»
– «Шахрайство».
– «То чи неправомірна вигода, чи шахрайство?». От саме з цього й почалося. Дуже дивні поняті. Ніби особи їхні встановлені, але документів їхніх ніхто не бачив. Постійно крутилася якась купа невідомих осіб... Цікавили виключно гроші. І коли почали розбиратися. І коли почали розбиратися, то чітко пред'явити якусь претензію, народному депутату Алєксєєву й адвокату Доручай, попри те, що зупинено свідоцтво, так і не змогли», – зазначив адвокат.
Як повідомлялося, сьогодні вранці Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.
Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії.
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