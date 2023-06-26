Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Дніпро віддало замовлення на ремонт трамвайний колій другу мера Філатова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дніпро віддало замовлення на ремонт трамвайний колій другу мера Філатова
Капітальний ремонт рейок у Дніпрі
фото: Дніпро TV

Трамвайні рейки РТ62 на суму 1,37 млн грн обійдуться у 11 122 грн/м

Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» 20 червня за результатами тендеру замовило фірмі «Дніпромонтаж» капітальний ремонт трамвайної колії за 15,35 млн грн. Більше ніхто не прийшов на торги. Про це пишуть «Наші гроші», посилаючись на тендер у системі «Прозорро».

До осені мають виконати капітальний ремонт трамвайної колії на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Віктора Мерзленка. Роботи будуть оплачувати протягом 90 робочих днів після їх виконання, тобто приблизно протягом чотирьох місяців. Гарантія складає три роки. 

Трамвайні рейки РТ62 на суму 1,37 млн грн обійдуться у 11 122 грн/м. У перерахунку через вагу метра (62,1 кг) ціна складає 179 тис грн/т.

Зазначається, що днями комунальне підприємство  «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» замовило аналогічні трамвайні рейки NT1 виробництва чеської «Moravia Steel» по 116 тис грн/т, що на 54% дешевше. У травні на тендері Вінницької міськради щодо реконструкції вулиці рейки NT-1 коштували 112 тис грн/т, що на 60% дешевше. Раніше, у квітні криворізьке КП «Швидкісний трамвай» замовляло рейки NT-1 виробництва чеської «Třinec Iron and Steel Works» на 67% дешевше – по 108 тис грн/т.

Також на 1,74 млн грн замовили трамвайні рейки LK-1 по 9 373 грн/м. У перерахунку через вагу метра (57,7 кг) ціна становить 163 тис грн/т. Півроку тому, в грудні 2022 року сам «Дніпровський електротранспорт» замовляв їх на 44% дешевше – по 113 тис грн/т.

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 3,78 млн грн піде на двохкомпонентний поліуретановий еластомер Corkelast VA-40 по 2 394 грн/кг (тут і далі тендерні ціни без ПДВ). Це продукція нідерландської «edilon)(sedra», цін якої немає у відкритих джерелах.

Крім того, ще 2,11 млн грн припадає на трамвайні плити ПТ-15.22.2 по 37 068 грн/шт.

Комплект скріплень System W21 на одну шпалу коштує 3 433 грн, або $94. Це продукція німецької компанії «Vossloh». У 2021 році на виграному цією ж фірмою тендері цього ж замовника вони коштували 2 720 грн, або $102. Отже, доларова ціна майже не змінилась.

Зараз «Дніпромонтаж» на чолі з Юрієм Власенком належить Сергію Тарковському та директору з економіки і фінансів КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради Тетяні Старожук. До 2018 року партнером Тарковського в цій компанії був Дмитро Герасимов. «Наші гроші з Денисом Бігусом» пов’язували «Дніпромонтаж» із Геннадієм Корбаном. Герасимов із дружиною значився бенефіціаром ряду компаній, печатки яких вилучали в офісі Корбана під час обшуків у 2015 році. У 2019 році журналісти програми зафіксували приїзд до офісу Корбана автомобіля «Дніпровського електротранспорту».

Ще «Дніпромонтаж» був субпідрядником фірми «Тракція Інфра» на ремонтах вулиць.

Раніше повідомлялося, що бізнес-партнер Корбана став співзасновником фонду Арестовича.

Теги: гроші Дніпро ремонт тендер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Чекаю нову порцію кримінальних справ» 
Корбан розповів, на які «граблі» стала влада Зеленського
31 серпня, 2022, 09:47
Адвокати Корбана на слухання не прийшли
Корбан програв суд загиблому на війні активісту
22 березня, 14:23
Rонтактні телефони та електронні пошти фонду Арестовича і телеканалу «Канал Центр», пов'язаного з Геннадієм Корбаном, повністю збігаються
Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана
9 травня, 10:56

Економіка

Дніпро віддало замовлення на ремонт трамвайний колій другу мера Філатова
Дніпро віддало замовлення на ремонт трамвайний колій другу мера Філатова
Коли ціни на овочі та фрукти суттєво знизяться: озвучено прогноз
Коли ціни на овочі та фрукти суттєво знизяться: озвучено прогноз
Приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня не призведе до зростання цін – Центр Разумкова
Приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня не призведе до зростання цін – Центр Разумкова
Тендери часів війни: «Нафтогаз» купує каву тоннами
Тендери часів війни: «Нафтогаз» купує каву тоннами
НКРЕКП повинна відійти від ручного регулювання цін, для цього існує ринок – Кучеренко
НКРЕКП повинна відійти від ручного регулювання цін, для цього існує ринок – Кучеренко
Заборона на стягнення боргів з держкомпаній призведе до значних боргів цих компаній – нардеп
Заборона на стягнення боргів з держкомпаній призведе до значних боргів цих компаній – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
17K
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
11K
ЗСУ зупинили диверсантів на Сумщині – Генштаб
11K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
7154
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
6158
Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС – розвідка

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту