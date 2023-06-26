Дніпро віддало замовлення на ремонт трамвайний колій другу мера Філатова

Трамвайні рейки РТ62 на суму 1,37 млн грн обійдуться у 11 122 грн/м

Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» 20 червня за результатами тендеру замовило фірмі «Дніпромонтаж» капітальний ремонт трамвайної колії за 15,35 млн грн. Більше ніхто не прийшов на торги. Про це пишуть «Наші гроші», посилаючись на тендер у системі «Прозорро».

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До осені мають виконати капітальний ремонт трамвайної колії на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Віктора Мерзленка. Роботи будуть оплачувати протягом 90 робочих днів після їх виконання, тобто приблизно протягом чотирьох місяців. Гарантія складає три роки.

Трамвайні рейки РТ62 на суму 1,37 млн грн обійдуться у 11 122 грн/м. У перерахунку через вагу метра (62,1 кг) ціна складає 179 тис грн/т.

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Зазначається, що днями комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» замовило аналогічні трамвайні рейки NT1 виробництва чеської «Moravia Steel» по 116 тис грн/т, що на 54% дешевше. У травні на тендері Вінницької міськради щодо реконструкції вулиці рейки NT-1 коштували 112 тис грн/т, що на 60% дешевше. Раніше, у квітні криворізьке КП «Швидкісний трамвай» замовляло рейки NT-1 виробництва чеської «Třinec Iron and Steel Works» на 67% дешевше – по 108 тис грн/т.

Також на 1,74 млн грн замовили трамвайні рейки LK-1 по 9 373 грн/м. У перерахунку через вагу метра (57,7 кг) ціна становить 163 тис грн/т. Півроку тому, в грудні 2022 року сам «Дніпровський електротранспорт» замовляв їх на 44% дешевше – по 113 тис грн/т.

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 3,78 млн грн піде на двохкомпонентний поліуретановий еластомер Corkelast VA-40 по 2 394 грн/кг (тут і далі тендерні ціни без ПДВ). Це продукція нідерландської «edilon)(sedra», цін якої немає у відкритих джерелах.

Крім того, ще 2,11 млн грн припадає на трамвайні плити ПТ-15.22.2 по 37 068 грн/шт.

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Комплект скріплень System W21 на одну шпалу коштує 3 433 грн, або $94. Це продукція німецької компанії «Vossloh». У 2021 році на виграному цією ж фірмою тендері цього ж замовника вони коштували 2 720 грн, або $102. Отже, доларова ціна майже не змінилась.

Зараз «Дніпромонтаж» на чолі з Юрієм Власенком належить Сергію Тарковському та директору з економіки і фінансів КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради Тетяні Старожук. До 2018 року партнером Тарковського в цій компанії був Дмитро Герасимов. «Наші гроші з Денисом Бігусом» пов’язували «Дніпромонтаж» із Геннадієм Корбаном. Герасимов із дружиною значився бенефіціаром ряду компаній, печатки яких вилучали в офісі Корбана під час обшуків у 2015 році. У 2019 році журналісти програми зафіксували приїзд до офісу Корбана автомобіля «Дніпровського електротранспорту».

Ще «Дніпромонтаж» був субпідрядником фірми «Тракція Інфра» на ремонтах вулиць.

Раніше повідомлялося, що бізнес-партнер Корбана став співзасновником фонду Арестовича.