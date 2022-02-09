Почала діяти спецсубсидія на електрообігрів: хто може нею скористатися
Почала діяти спецсубсидія на електрообігрів: хто може нею скористатися
«Донецька область вже користується цією програмою, Луганська – менше, але працюватимемо з держадміністраціями», – пообіцяла міністр.
Спеціальна субсидія стосується жителів населених пунктів на лінії розмежування, які внаслідок бойових дій залишилися без газу та без тепла у будинках, а тому змушені грітися електроприладами.
Коли стояли морози та обігрівачі працювали постійно, мешканці отримували рахунки за світло на більш ніж 6000 грн.
У Мінреінтеграції раніше пояснювали, що отримати субсидію на електрообігрів житла можуть ті сім'ї, які мають на руках акт про переобладнання квартири (будинку) під обігрів електрикою.