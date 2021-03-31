Президент Зеленський звільнив голів двох райдержадміністрацій на Одещині

Реорганізація громад та децентралізація триває в Україні від 2020 року

Звільнення пов'язані з реорганізацією громад та децентралізацією, котра триває в Україні від 2020 року

Указом Президента від 30 березня звільнено з посад двох очільників районних державних адміністрацій на Одещині. Про це повідомляє Depo.Одеса.

Так, без голови залишилась Березівська районна державна адміністрація Одеської області – там звільнили очільника Юрія Головіна. Також з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області Президент звільнив Кучмійова Андрія. Звільнення пов'язані з реорганізацією громад та децентралізацією, котра триває в Україні від 2020 року.

Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).