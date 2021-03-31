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    Президент Зеленський звільнив голів двох райдержадміністрацій на Одещині

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    Реорганізація громад та децентралізація триває в Україні від 2020 року - Президент Зеленський звільнив голів двох райдержадміністрацій на Одещині
    Реорганізація громад та децентралізація триває в Україні від 2020 року
    фото: pravda.com.ua

    Звільнення пов'язані з реорганізацією громад та децентралізацією, котра триває в Україні від 2020 року

    Указом Президента від 30 березня звільнено з посад двох очільників районних державних адміністрацій на Одещині. Про це повідомляє Depo.Одеса.

    Так, без голови залишилась Березівська районна державна адміністрація Одеської області – там звільнили очільника Юрія Головіна. Також з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області Президент звільнив Кучмійова Андрія. Звільнення пов'язані з реорганізацією громад та децентралізацією, котра триває в Україні від 2020 року.

    Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

    Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).

    Теги: Одеса Одещина Володимир Зеленський президент
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