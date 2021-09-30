Похолодання призвело до росту навантаження на вугільні ТЕС на 30%, – «Укренерго»

Станом на ранок 27 вересня на складах ТЕС знаходилося 777 тис. т вугілля. У порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС збільшилися на 5,2%

Через різке похолодання загалом споживання за 20-26 вересня склало 2,72 млрд кВт·год, що на 5,8% більше, ніж попереднього тижня

Навантаження на вугільні ТЕС за минулий тиждень (20-26 вересня) збільшилося майже на 30%, що різко збільшило споживання вугілля.

Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

За даними системного оператора, щоб покрити пікові споживання електроенергії, на теплоелектростанціях спалили більше вугілля – з 49,4 тис. т (10-19 вересня) до 61,1 тис. т (17-26 вересня).

При цьому середньодобові обсяги поставок вугілля залишилися такими ж самими, як і попереднього тижня (з 17 по 26 вересня – 54,2 тис. т, а з 10 по 19 вересня – 54,4 тис. т).

Станом на ранок 27 вересня на складах ТЕС знаходилося 777 тис. т вугілля. У порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС збільшилися на 5,2%.

За інформацією Укренерго, через різке похолодання загалом споживання за 20-26 вересня склало 2,72 млрд кВт·год, що на 5,8% більше, ніж попереднього тижня. З початку вересня споживання склало 9,62 млрд кВт·год, що на 2,2% більше показника прогнозного балансу.

Виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем збільшилося на 28,7% до 784,7 млн кВт∙год. Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася з 24% до 28%.

За даними «ДТЕК Енерго», протягом 20-26 вересня ТЕС компанії збільшили навантаження та відпустили в мережу 532 млн кВт·год електроенергії, що вище прогнозного балансу та на 109 млн кВт·год вище, ніж попереднього тижня. Кількість блоків (турбін) в роботі за вказаний період також збільшилася із 18 до 23.

У той же час, за даними НЕК «Укренерго», ТЕС державної компанії «Центренерго» працюють мінімальним складом обладнання – по 1 енергоблоку на кожній станції.