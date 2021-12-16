Майже 50% річного обороту. «Сінево» заявила, що податківці вимагають від них мільярд

За останні два роки «Сінево Україна» сплатила до українського бюджету понад 300 млн грн різних податків та зборів

Розмір нарахованих податкових зобов’язань становить майже 50% річного обороту компанії

Державна податкова служба провела в компанії «Сінево Україна» податкову перевірку та нарахувала додаткові податки у розмірі 1,086 млрд грн. В компанії заявляють, що платежі було нараховано необґрунтовано.

«Податкова служба звинувачує «Сінево Україна» у нібито ненаданні необхідних для перевірки документів, які підтверджують витрати компанії. Зі свого боку компанія «Сінево» дуже здивована таким рішенням Податкової служби та категорично не погоджується з ним», – йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що надали податковому органу всі необхідні для перевірки документи, і факти передачі цих документів були задокументовані.

«Розмір нарахованих податкових зобов’язань, що становить майже 50% річного обороту компанії, є абсолютно необґрунтованим та безпідставним. Ми будемо обов‘язково оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах», – заявили в компанії.

За словами прессекретарки компанії Вікторії Ілінської, акціонери «Сінево» шоковані українськими перевірками. «Компанії, яка чи не єдина на всьому лабораторному ринку України, що працює повністю прозоро, платить всі податки і всі зарплати по-білому. І тут приходить українська податкова. Сказати, що ми шоковані – не сказати нічого. А наші акціонери шведи взагалі не уявляли, що таке буває», – написала Ілінська у Facebook.

За останні два роки «Сінево Україна» сплатила до українського бюджету понад 300 млн грн різних податків та зборів, уточнили у компанії.

Як раніше повідомлялося, податківці спільно з Держінспекцією праці, як і обіцяли, проводять масштабну кампанію щодо виявлення тіньової зайнятості та зарплат у конвертах.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав Податкову службу корупційним організмом.