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    Економіка та фінанси

    Майже 50% річного обороту. «Сінево» заявила, що податківці вимагають від них мільярд

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    За останні два роки &laquo;Сінево Україна&raquo; сплатила до українського бюджету понад 300 млн грн різних податків та зборів - Майже 50% річного обороту. «Сінево» заявила, що податківці вимагають від них мільярд
    За останні два роки «Сінево Україна» сплатила до українського бюджету понад 300 млн грн різних податків та зборів
    фото з відкритих джерел

    Розмір нарахованих податкових зобов’язань становить майже 50% річного обороту компанії

    Державна податкова служба провела в компанії «Сінево Україна» податкову перевірку та нарахувала додаткові податки у розмірі 1,086 млрд грн. В компанії заявляють, що платежі було нараховано необґрунтовано.

    «Податкова служба звинувачує «Сінево Україна» у нібито ненаданні необхідних для перевірки документів, які підтверджують витрати компанії. Зі свого боку компанія «Сінево» дуже здивована таким рішенням Податкової служби та категорично не погоджується з ним», – йдеться у повідомленні.

    Там наголошують, що надали податковому органу всі необхідні для перевірки документи, і факти передачі цих документів були задокументовані.

    «Розмір нарахованих податкових зобов’язань, що становить майже 50% річного обороту компанії, є абсолютно необґрунтованим та безпідставним. Ми будемо обов‘язково оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах», – заявили в компанії.

    За словами прессекретарки компанії Вікторії Ілінської, акціонери «Сінево» шоковані українськими перевірками. «Компанії, яка чи не єдина на всьому лабораторному ринку України, що працює повністю прозоро, платить всі податки і всі зарплати по-білому. І тут приходить українська податкова. Сказати, що ми шоковані – не сказати нічого. А наші акціонери шведи взагалі не уявляли, що таке буває», – написала Ілінська у Facebook.

    За останні два роки «Сінево Україна» сплатила до українського бюджету понад 300 млн грн різних податків та зборів, уточнили у компанії.

    Як раніше повідомлялося, податківці спільно з Держінспекцією праці, як і обіцяли, проводять масштабну кампанію щодо виявлення тіньової зайнятості та зарплат у конвертах.

    Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав Податкову службу корупційним організмом.

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    Теги: податки бізнес документи Державна податкова служба
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    Майже 50% річного обороту. «Сінево» заявила, що податківці вимагають від них мільярд