Податковий тиск треба полегшувати, бо він заганяє бізнес у тінь – Європейська бізнес асоціації

«Чим більше збільшується фіскальне навантаження тим більше, майже пропорційно, збільшується і «тінь», – Михайловська

Європейська бізнес асоціація наполягає на зниженні фіскального тиску на підприємців

Влада має працювати над зменшенням податкового тиску на бізнес, а не підвищувати його, як це зробили ухваленням законопроекту 5600. Інакше підприємства і надалі будуть йти в «тінь». Про це заявила заступник директора з представництва інтересів компаній – членів Європейської бізнес асоціації (ЕВА) Світлана Михайловська.

«Чим більше збільшується тиск і фіскальне навантаження тим більше, майже пропорційно, збільшується і «тінь». Тому так, ми вважаємо, що таке збільшення адміністративного в тому числі не лише фіскального навантаження на бізнес, призведе не до позитивних результатів», – сказала Михайловська.

За її словами, Європейська бізнес асоціація наполягає на зниженні фіскального тиску на підприємців, зокрема в частині зменшення навантаження на фонд оплати праці.

«Загальним пріоритетом і пропозицією Європейської бізнес-асоціації є й залишається все, що стосується зменшення податкового навантаження на Фонд оплати праці. Частково будемо працювати в контексті лібералізації податкового законодавства, але реформа ЄСВ має відбутися», – наголосила Михайловська.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що якщо законопроект про податкові зміни 5600 буде ухвалений, це призведе до стагнації економіки, зростання цін та зубожіння українців.

Водночас народний депутат України з фракції «Європейська Солідарність» Олег Синютка заявив, що влада використовує законопроект №5600 у політичних мотивах: «поганим» олігархам податки підвищили, а «домашнім» – знизили.