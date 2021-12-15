Зеленський запросив бельгійський бізнес в Україну

Зеленський запропонував розглянути можливість участі бельгійських інвесторів та ділових кіл у конкретних інфраструктурних проектах в Україні

Під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо. Про це повідомлє пресслужба Офісу президента.

Глава Української держави ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на сході України та в тимчасово окупованому Криму, а також висловив подяку за незмінну підтримку з боку Бельгії суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Володимир Зеленський запропонував голові уряду Бельгії розглянути можливість підтримки європейських прагнень України шляхом укладення двосторонньої Декларації про підтримку європейської перспективи нашої держави.

Було відзначено позитивну динаміку розвитку двостороннього товарообігу попри виклики глобальної пандемії.

Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість участі бельгійських інвесторів та ділових кіл у конкретних інфраструктурних та інших проектах в Україні.

Ще у Брюсселі Зеленський озвучив президенту Євроради стратегічну мету України.

Як відомо, 15 грудня президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Саміт Східного партнерства відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.