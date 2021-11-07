Податківці проводять масштабну перевірку зарплат: кого можуть оштрафувати на 60 тисяч грн

За три місяці перевірок податківці виявили 10,5 тис. працівників, які працювали без офіційного оформлення

Насамперед, перевірки загрожують роботодавцям у тих сферах, де постійно виявляються випадки використання незадекларованої праці

Податківці спільно з Держінспекцією праці, як і обіцяли, проводять масштабну кампанію щодо виявлення тіньової зайнятості та зарплат у конвертах. Як пояснив голова Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максим Тютюнников у коментарі Obozrevatel, перевіряючих цікавить кількість штатних співробітників, співвідношення цього показника з обсягами виробництва.

Також інспектори перевірять наявність працівників, оформлених за цивільно-правовими договорами.

Насамперед, перевірки загрожують роботодавцям у тих сферах, де постійно виявляються випадки використання незадекларованої праці. Однією з таких галузей є торгівля.

При виявленні порушень, наприклад неоформленого співробітника, компанії випишуть штраф у розмірі 60 тис. гривень (10 мінімальних зарплат). За повторне порушення штраф збільшиться утричі — до 180 тис. гривень.

Фізособі-підприємцю на перший раз є шанс обмежитися попередженням, але при повторному порушенні будуть виписані штрафні санкції.

У Податковій зазначають, що за три місяці перевірок виявили 10,5 тис. працівників, які працювали без офіційного оформлення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні «Слідства. Інфо» за результатами розслідування Pandora Papers про офшори. Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.