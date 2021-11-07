Податківці проводять масштабну перевірку зарплат: кого можуть оштрафувати на 60 тисяч грн
Насамперед, перевірки загрожують роботодавцям у тих сферах, де постійно виявляються випадки використання незадекларованої праці
Податківці спільно з Держінспекцією праці, як і обіцяли, проводять масштабну кампанію щодо виявлення тіньової зайнятості та зарплат у конвертах. Як пояснив голова Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максим Тютюнников у коментарі Obozrevatel, перевіряючих цікавить кількість штатних співробітників, співвідношення цього показника з обсягами виробництва.
Також інспектори перевірять наявність працівників, оформлених за цивільно-правовими договорами.
Насамперед, перевірки загрожують роботодавцям у тих сферах, де постійно виявляються випадки використання незадекларованої праці. Однією з таких галузей є торгівля.
При виявленні порушень, наприклад неоформленого співробітника, компанії випишуть штраф у розмірі 60 тис. гривень (10 мінімальних зарплат). За повторне порушення штраф збільшиться утричі — до 180 тис. гривень.
Фізособі-підприємцю на перший раз є шанс обмежитися попередженням, але при повторному порушенні будуть виписані штрафні санкції.
У Податковій зазначають, що за три місяці перевірок виявили 10,5 тис. працівників, які працювали без офіційного оформлення.
До слова, член депутатської групи «За майбутнє» Антон Поляков напередодні своєї смерті заявив, що народні депутати із фракції «Слуга народу» отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.
Нещодавно голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» прокоментував нещодавню історію з офшорами, в якій виявився замішаний Зеленський. Він заявив, що використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні «Слідства. Інфо» за результатами розслідування Pandora Papers про офшори. Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.