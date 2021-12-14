Гетманцев назвав Податкову службу корупційним організмом

«У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування «білого» ПДВ», – Гетманцев

Податкова служба – це системно працюючий організм, де корупція добралася до самої верхівки, а через схеми зі «скрутками» бюджет України втрачає 12 мільярдів гривень щороку. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що останніми днями влада «успішно веде боротьбу з крадіжками ПДВ з бюджету», і ця боротьба дає свої результати: було заблоковано схеми із системного ухилення від сплати ПДВ, так звані «скрутки» – коли купують банани, а з них нібито, за документами, виготовляють газову станцію.

Гетманцев зазначив, що «бізнес» конвертаторів та податківців – це величезна розгалужена мережа, в якій задіяні не лише керівні особи ДПС, а й правоохоронці. І навів приклади беззаконня, яке процвітає у податковій.

«У Харкові за реєстрацію податкової накладної з маленького підприємства з десятьма працівниками вимагали 0,5% від суми накладної, а інакше блокували і не давали реєструватися. У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування «білого» ПДВ – який і так має бути відшкодовано. У Кропивницькому не видавали ліцензії на торгівлю підакцизкою, вимагаючи грошей. Це – налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, що прогнив догори», – резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, наприкінці листопада в.о. голови Податкової служби став Михайло Титарчук, який до цього посідав посаду заступника. Раніше в ЗМІ його звинувачували у блокуванні податкових накладних і вимаганні грошей за їх реєстрацію у розмірі 2-5% від обороту компанії. Також його, разом з ексголовою податкової, підозрювали у виведенні з податкової більш ніж 600 мільйонів грн у вигляді фіктивного ПДВ.

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