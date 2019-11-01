Цьогоріч «Волиньгаз» уже замінив близько 6 тис. лічильників новини компаній



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З початку року «Волиньгаз» витратив на закупівлю безплатних лічильників та комплектуючого обладнання 5,5 млн грн

Цього року АТ «Волиньгаз» скерує 9,7 млн грн - на придбання та заміну непридатних лічильників газу для волинян. Це третина всіх інвестицій у газові мережі області. Станом на кінець жовтня замінено індивідуальні лічильники в 6,2 тис. домогосподарств області.

З початку року АТ «Волиньгаз» витратило на закупівлю безплатних лічильників та комплектуючого обладнання для них близько 5,5 млн грн. За ці кошти більше 6 тисячам волинських сімей було безплатно замінено прилади обліку газу. Загалом на заміну індивідуальних лічильників цього року буде спрямовано 9,7 млн грн.

Ще 14,45 млн грн спрямовано на ремонт газових мереж та заміну об'єктів газопостачання. Кошти витрачені на заміну обладнання 54-ох газорегуляторних пунктів (ГРП), проведено капітальний ремонт 35 засобів електрохімічного захисту газопроводів та 8-ми будівель газорегуляторних пунктів, замінено 27 засувок на газопроводах. Усі ці заходи спрямовані на забезпечення безперебійності та безаварійності газопостачання.

Утім, через падіння обсягів транспортування природного газу на 15,4%, компанія відчуває брак коштів для інвестицій в газові мережі.

«Нам усе ж вдалось здійснити значний обсяг робіт аби забезпечити безперебійність і безаварійність газопостачання. Однак, інвестиційних коштів не вистачає на модернізацію запірно-регулюючого обладнання ГРП, ШРП, заміну будинкових регуляторів тиску газу, запірної арматури на розподільних газопроводах, оновлення парку транспортних засобів, обладнання. Уже не перший рік відкладаємо заходи щодо модернізації лабораторії, придбання спецавтотранспорту, переносимо закупівлю комп’ютерної техніки, сучасного зварювального обладнання», – розповідає директор технічний АТ «Волиньгаз» Павло Козюк.

Підготовку до опалювального сезону 2019-2020 рр. та всі роботи з ремонту газових мереж доводилось проводити в умовах найнижчого рівня фінансування за всі роки.