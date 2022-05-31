І ситно, і корисно. Дієтолог розповіла, якими продуктами краще запасатися

Запаси легше всього робити з м'яса, птиці та риби

У першу чергу слід звернути увагу на продукти, що містять білок

У світлі новин про майбутню продовольчу кризу чимало українців узялися робити запаси харчів. Однак не треба скуповувати цукор, як це роблять москалі, пояснює у коментарі «Главкому» дієтолог Світлана Фус. Перш за все фахівчиня радить звернути увагу на продукти, що містять білок.

«Цей компонент – будівельний матеріал для усього нашого організму, для імунної системи у тому числі. Продукти, що містять білок тваринного походження – це м'ясо, птиця, риба, яйця та молочні продукти. Запаси легше всього робити з м'яса, птиці та риби. Їх можна заморожувати, самостійно консервувати, або купувати готову консервацію. Домашній сир також можна заморожувати, у тому числі – вже у вигляді запіканок, сирників тощо. Варто звернути увагу і на джерела білку рослинного походження – бобові, сою. Їх краще зберігати у сухому прохолодному місці», – каже Світлана Фус.

Запасатися також варто природніми жирами, каже дієтолог. Це олії, горіхи, насіння. Вони є джерелом енергії, містять незамінні жирні кислоти і допомагають довше почуватися ситими.

Вершкове масло можна заморожувати або зберігати у топленому вигляді.

«Ще одне джерело жирів – сало. З нього роблять смалець, солять тощо. Але хочу нагадати, що тваринні жири треба використовувати у невеликій кількості», – застерігає фахівчиня.

Що ж до консервів, то варто запастися тушонкою, адже це м'ясоі з ним можна готувати нормальні, поживні страви. Що ж до риби, то тут оптимальними будуть сардини і скумбрія в олії, чи у власному соку. Шпроти – менш корисні, вони з підкопченої риби.

Світлана Фус також назвала крупи, якими варто запасатися на випадок продовольчої кризи.

«Раджу звернути увагу не на гречку і рис, а на вівсяну та перлову крупи – вони багаті на рослинний білок, мінерали, вітаміни, корисні харчові волокна», – пояснила дієтолог.

Нагадаємо, через військові дії та тимчасову окупацію Україна позбавлена доступу до 2,8 млн тонн пшениці.

Як відомо, Росія продовжує викрадати в Україні зерно. Вони вивозять його до тимчасово окупованого Криму.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Також росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

Відомо, що Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна.

Раніше стало відомо, що українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників.

До слова, Китай готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України.