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    Думки вголос

    Путінізм, як синтез більшовизму та гітлеризму

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    Путін руйнує правовий порядок міжнародних відносин, що склалася після Другої світової війни - Путінізм, як синтез більшовизму та гітлеризму
    Путін руйнує правовий порядок міжнародних відносин, що склалася після Другої світової війни
    фото з відкритих джерел

    Сон ліберального розуму породив політичну чудовисько на ім'я Путін

    Мовою оригіналу

    Послушал интервью известного российского журналиста (Алексея Венедиктова) с известным российским политологом (Владимир Пастухов), который уже давно живет на Западе (сейчас в Лондоне). В ходе своего разговора собеседники вскользь пришли к выводу, что сейчас в путинской России черносотенцы победили большевиков, в том смысле, что идея национальной великодержавной ненависти ко всякого рода «иноверцам» (т.е. черносотенство) победила идею социальной, классовой ненависти, ненависти бедных к богатым, пролетариата к буржуазии, честных людей к высокопоставленным ворам и коррупционерам (т.е. идею большевизма).

    Но ведь «большевизм» – это не только идея классовой борьбы и классовой ненависти, это также идея грандиозного переустройства мирового порядка. Это, кстати, косвенно отметил и Владимир Пастухов. И в этом смысле надо признать, что путинизм, победивший в современной России – это синтез «черносотенства» как оголтелого российского национализма, великодержавного шовинизма, с «большевизмом», как идеологией глобального переустройства мира. Из «большевизма» Путин убрал идею социальной справедливости и заменил ее специфической идеей «великодержавной справедливости», суть которой в том, что право решать имеют только великие державы, а все остальные государства обладают только ограниченным суверенитетом, и должны покорно выполнять волю «главных» держав. И если раньше Путин еще был готов договариваться с другими «великими державами» о разделе сфер влияния, о новой «Ялте», то теперь он выдвигает ультиматумы, пытается навязывать свою волю путем прямой и полномасштабной войны.

    Большевики пытались разрушить весь «старый мир» и раздуть пожар мировой революции, а Путин разрушает правовой порядок международных отношений, сложившийся после Второй мировой войны, заменяет международное право правом силы и правом войны, провоцирует новую мировую войну и подталкивает мир к ядерному апокалипсису. Большевики хотели навязать всему миру новый коммунистический порядок, а Путин и его приспешники грезят о всемирном доминировании России. И в этом смысле, а также по применяемым методам, Путин идет по стопам Гитлера. И это не «рашизм», это путинский фашизм. Давайте определять это явление его подлинной сущностью.

    Сон либерального разума породил политическое чудовище по имени Путин. Путинизм соединил в себе и черносотенщину, и большевизм и гитлеризм. И это только усиливает его опасность, и для нас, и для всего мира, и для самой России. Пока еще не поздно Путина надо остановить. И это возможно сделать только военным путем.

    Джерело: блог Володимира Фесенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація фашизм #stoprussia
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