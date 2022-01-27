Популярний лоукостер анонсував підвищення цін на авіаквитки

Угорський лоукостер Wizz Air зазнає серйозних збитків та очікує подорожчання квитків на авіаперевезення

Очікується, що у короткостроковій перспективі ціни на авіаперельоти мають зрости

Угорський лоукостер Wizz Air очікує подорожчання квитків на авіаперевезення через збитки в четвертому кварталі 2021 року, які, швидше за все, перевищать показники третього кварталу (мінус $241 млн). Про це повідомив генеральний директор компанії Йожеф Вараді, пише Reuters.

Він заявив, що поява штаму коронавірусу «Омікрон» вдарила по продажах у другій половині третього фінансового кварталу.

За словами Вараді, Wizz Air скоротила витрати і придбала нові посадкові місця в аеропортах, що дозволить лоукостеру скласти конкуренцію таким компаніям, як Ryanair і easyJet після відновлення галузі.

«Ми очікуємо дуже сильного відновлення попиту в найближчі кілька місяців», – наголосив гендиректор компанії.

Проте Вараді зазначив, що виробничі витрати зростають, у тому числі на паливо та заробітну плату, а це означає, що у короткостроковій перспективі ціни на авіаперельоти мають зрости.

У компанії зазначили, що очікують на відновлення ринку в наступні три-шість місяців.

До слова, Wizz Air скасував декілька рейсів з Одеси, Харкова та Львова.

Раніше авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва на тлі загрози нападу Росії. Згодом німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ.

Крім того, Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

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