Стамбул у сніговій пастці: українці влаштували страйк в аеропорту (фото, відео)

Рейс Стамбул-Київ перенесли через сильні замети в турецькому аеропорту

У турецькому аеропорту, що потрапив у сніговий полон, почали страйкувати українські пасажири рейсу Стамбул-Київ. Про це пише одна із пасажирок рейсу Катерина Колонович у Facebook.

Повідомляється, що пасажирам, які чекають на рейс до Києва вже привезли першу їжу.

«У нас відбувся невеликий страйк . We need hotel - кричали протестувальники. Sky up, долаючи негоду, привіз таки нам бутерброди і сік на обід», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що рейс Стамбул-Київ перенесли через замети в турецькому аеропорту.

Представник компанії SkyUp також відповів пасажирам, які скаржаться на незручності і затримку:

«На жаль, через сильний снігопад аеропорт Стамбула призупинив роботу. Через це також немає можливості організувати трансфер у готелі. Надаємо пасажирам харчування і воду в терміналі очікування. Разом із партнерами ми робимо усе від нас залежне, щоб забезпечити зручні умови очікування за наявних обставин. Ми готові вилітати, щойно аеропорт повернеться до штатного режиму роботи».

На фото і відео за аеропорту видно, як до снігової пастки потрапила не лише дрібна техніка, а й цілі літаки.

Нагадаємо, через сильний снігопад у турецькому місті Стамбулі було скасовано заняття в університетах, призупинив роботу міжнародний аеропорт, сповільнився рух громадського транспорту.

Університети у Стамбулі закриті до середи, 26 січня, у школярів тривають канікули, людей з інвалідністю та вагітних жінок звільнили від роботи протягом двох днів.

Головний авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines заявляв, що скасував усі рейси з аеропорту Стамбула до ранку вівторка, 25 січня, щоб «забезпечити «безпеку подорожей пасажирів». Однак рейс до Києва досі не вилетів і наразі не відомо, коли він зможе залишити Стамбул.