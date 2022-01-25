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    Стамбул у сніговій пастці: українці влаштували страйк в аеропорту (фото, відео)

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    Пасажири, які чекають на рейс до Києва, почали страйк в турецькому аеропорту - Стамбул у сніговій пастці: українці влаштували страйк в аеропорту (фото, відео)
    Пасажири, які чекають на рейс до Києва, почали страйк в турецькому аеропорту
    фото: Катерина Колонович/Facebook

    Рейс Стамбул-Київ перенесли через сильні замети в турецькому аеропорту

    У турецькому аеропорту, що потрапив у сніговий полон, почали страйкувати українські пасажири рейсу Стамбул-Київ. Про це пише одна із пасажирок рейсу Катерина Колонович у Facebook.

    Повідомляється, що пасажирам, які чекають на рейс до Києва вже привезли першу їжу.

    «У нас відбувся невеликий страйк . We need hotel - кричали протестувальники. Sky up, долаючи негоду, привіз таки нам бутерброди і сік на обід», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що рейс Стамбул-Київ перенесли через замети в турецькому аеропорту.

    Представник компанії SkyUp також відповів пасажирам, які скаржаться на незручності і затримку:

    «На жаль, через сильний снігопад аеропорт Стамбула призупинив роботу. Через це також немає можливості організувати трансфер у готелі. Надаємо пасажирам харчування і воду в терміналі очікування. Разом із партнерами ми робимо усе від нас залежне, щоб забезпечити зручні умови очікування за наявних обставин. Ми готові вилітати, щойно аеропорт повернеться до штатного режиму роботи».

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    Стамбул у сніговій пастці: українці влаштували страйк в аеропорту (фото, відео)
    Стамбул у сніговій пастці: українці влаштували страйк в аеропорту (фото, відео)
    Стамбул у сніговій пастці: українці влаштували страйк в аеропорту (фото, відео)

    На фото і відео за аеропорту видно, як до снігової пастки потрапила не лише дрібна техніка, а й цілі літаки.

    Нагадаємо, через сильний снігопад у турецькому місті Стамбулі було скасовано заняття в університетах, призупинив роботу міжнародний аеропорт, сповільнився рух громадського транспорту.

    Університети у Стамбулі закриті до середи, 26 січня, у школярів тривають канікули, людей з інвалідністю та вагітних жінок звільнили від роботи протягом двох днів.

    Головний авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines заявляв, що скасував усі рейси з аеропорту Стамбула до ранку вівторка, 25 січня, щоб «забезпечити «безпеку подорожей пасажирів». Однак рейс до Києва досі не вилетів і наразі не відомо, коли він зможе залишити Стамбул.

    Теги: Туреччина Стамбул українці аеропорт авіаперевезення страйк снігопад авіарейс
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    Стамбул у сніговій пастці: українці влаштували страйк в аеропорту (фото, відео)