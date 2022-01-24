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    Німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ

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    У Lufthansa обіцяють, що літаки компанії виконуватимуть до Києва три рейси на день - Німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ
    У Lufthansa обіцяють, що літаки компанії виконуватимуть до Києва три рейси на день
    фото: dw.com

    Пілоти та стюардеси компанії не залишатимуться в українській столиці на ніч

    Німецька авіакомпанія Lufthansa офіційно роз'яснила свою позицію щодо зміни графіку польотів з Києва та до української столиці. Про це повідомляє DW.

    Конкретного визнання того, що зміни запровадили через ймовірну агресію Росії, у компанії не зробили.

    За словами представників Lufthansa, перенесення рейсів є «оптимізацією графіку руху». Через це рішення пілоти та стюардеси компанії не залишатимуться в українській столиці на ніч.

    Аби це не відбувалося, рейси перенесуть таким чином, аби екіпажі швидко вилітали з України.

    • В авіакомпанії пояснили, що у головному офісі вирішили, що їхнім працівникам не треба затримуватися у Києві.
    • Через це рейси з Києва та до столиці нашої держави перенесуть так, щоб екіпажі встигали повертатись на базу вдень.
    • У Lufthansa обіцяють, що літаки компанії виконуватимуть до Києва три рейси на день, як це і було раніше. Двічі літатимуть з Франкфурта-на-Майні, а один раз – з Мюнхена.

    Водночас, «Австрійські авіалінії», які входять до групи Lufthansa, наразі не пішли на такий крок для свого вечірнього рейсу з Відня – його розклад лишається незмінним.

    Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

    Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

    Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

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    Теги: Київ літак МАУ
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    Німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ