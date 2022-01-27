Wizz Air скасував декілька рейсів з Одеси, Харкова та Львова

WizzAir скасувала рейси з Абу-Дабі в Салоніки, Родос, Ларнаку, Кишинів та Луксор

Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала усі рейси за напрямком Одеса – Абу-Дабі та перенесла відновлення кількох рейсів з Харкова та Львова. Про це повідомляє Lowcostavia з посиланням на дані системи бронювання авіакомпанії.

Ще у жовтня 2020 року дочірня авіакомпанія Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi мала розпочати виконувати рейси Одеса – Абу-Дабі, але старт переносили декілька разів. Відтак у жовтні 2021 року перший рейс таки відбувся.

Однак згодом його знову скасували спершу до лютого, а потім до березня. Тепер же кажуть про повне скасування такого сполучення.

Крім того, WizzAir скасувала рейси з Абу-Дабі в Салоніки, Родос, Ларнаку, Кишинів та Луксор.

Що стосується відновлення декількох рейсів з Харкова та Львова, то дати змістилися на кінець березня.

Загалом рейси перенесли так:

Харків – Дортмунд – з 25 лютого перенесли на 6 липня;

Харків – Відень – з 9 на 26 березня;

Харків – Рим – з 13 на 28 березня;

Львів – Вільнюс – з 9 на 26 березня.

Раніше авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва на тлі загрози нападу Росії. Згодом німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ.

Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.