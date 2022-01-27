Wizz Air скасував декілька рейсів з Одеси, Харкова та Львова
WizzAir скасувала рейси з Абу-Дабі в Салоніки, Родос, Ларнаку, Кишинів та Луксор
Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала усі рейси за напрямком Одеса – Абу-Дабі та перенесла відновлення кількох рейсів з Харкова та Львова. Про це повідомляє Lowcostavia з посиланням на дані системи бронювання авіакомпанії.
Ще у жовтня 2020 року дочірня авіакомпанія Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi мала розпочати виконувати рейси Одеса – Абу-Дабі, але старт переносили декілька разів. Відтак у жовтні 2021 року перший рейс таки відбувся.
Однак згодом його знову скасували спершу до лютого, а потім до березня. Тепер же кажуть про повне скасування такого сполучення.
Крім того, WizzAir скасувала рейси з Абу-Дабі в Салоніки, Родос, Ларнаку, Кишинів та Луксор.
Що стосується відновлення декількох рейсів з Харкова та Львова, то дати змістилися на кінець березня.
Загалом рейси перенесли так:
- Харків – Дортмунд – з 25 лютого перенесли на 6 липня;
- Харків – Відень – з 9 на 26 березня;
- Харків – Рим – з 13 на 28 березня;
- Львів – Вільнюс – з 9 на 26 березня.
Раніше авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва на тлі загрози нападу Росії. Згодом німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ.
Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.