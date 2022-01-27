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    Економіка та фінанси

    Wizz Air скасував декілька рейсів з Одеси, Харкова та Львова

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    Wizz Air скасував декілька рейсів з Одеси, Харкова та Львова

    WizzAir скасувала рейси з Абу-Дабі в Салоніки, Родос, Ларнаку, Кишинів та Луксор

    Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала усі рейси за напрямком Одеса – Абу-Дабі та перенесла відновлення кількох рейсів з Харкова та Львова. Про це повідомляє Lowcostavia з посиланням на дані системи бронювання авіакомпанії.

    Ще у жовтня 2020 року дочірня авіакомпанія Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi мала розпочати виконувати рейси Одеса – Абу-Дабі, але старт переносили декілька разів. Відтак у жовтні 2021 року перший рейс таки відбувся.

    Однак згодом його знову скасували спершу до лютого, а потім до березня. Тепер же кажуть про повне скасування такого сполучення.

    Крім того, WizzAir скасувала рейси з Абу-Дабі в Салоніки, Родос, Ларнаку, Кишинів та Луксор.

    Що стосується відновлення декількох рейсів з Харкова та Львова, то дати змістилися на кінець березня.

    Загалом рейси перенесли так:

    • Харків – Дортмунд – з 25 лютого перенесли на 6 липня;
    • Харків – Відень – з 9 на 26 березня;
    • Харків – Рим – з 13 на 28 березня;
    • Львів – Вільнюс – з 9 на 26 березня.

    Раніше авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва на тлі загрози нападу Росії. Згодом німецька Lufthansa прокоментувала зміну графіку польотів на Київ.

    Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

    Теги: Харків Київ Одеса Львів Wizz Air Відень
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    Wizz Air скасував декілька рейсів з Одеси, Харкова та Львова