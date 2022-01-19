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    Ryanair анонсував 13 нових авіарейсів з України

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    Міжнародний лоукостер Ryanair оприлюднив список нових маршрутів з України&nbsp; - Ryanair анонсував 13 нових авіарейсів з України
    Міжнародний лоукостер Ryanair оприлюднив список нових маршрутів з України 
    фото з відкритих джерел

    Із Києва лоукостер літатиме у Брюссель, Корфу та Стокгольм

    Лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року, яке набуде чинності 27 березня із переведенням країни на літній час. Про це повідомляє avianews.com.

    Так, заплановано близько 28 рейсів на тиждень. Загалом у літньому розкладі розраховують на 38 маршрутів з Борисполя, 27 – зі Львова, 16 – з Одеси, шість із Харкова й три із Херсона.

    Нові маршрути з Києва:

    • Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, чотири рази на тиждень;
    • Корфу (Керкіра): з 7 червня, раз на тиждень;
    • Стокгольм (Арланда): з 29 березня, двічі на тиждень.

    Нові маршрути зі Львова:

    • Барселона: з 27 березня, двічі на тиждень;
    • Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, двічі на тиждень;
    • Гданськ: з 27 березня, тричі на тиждень;
    • Нюрнберг: з 30 березня, двічі на тиждень;
    • Стокгольм (Арланда): з 27 березня, двічі на тиждень;
    • Загреб: з 27 березня, двічі на тиждень.
    Теги: Гданськ лоукостери Брюссель авіаперевезення Ryanair авіарейс Венеція
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    Ryanair анонсував 13 нових авіарейсів з України