Ryanair анонсував 13 нових авіарейсів з України
Міжнародний лоукостер Ryanair оприлюднив список нових маршрутів з України
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Із Києва лоукостер літатиме у Брюссель, Корфу та Стокгольм
Лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року, яке набуде чинності 27 березня із переведенням країни на літній час. Про це повідомляє avianews.com.
Так, заплановано близько 28 рейсів на тиждень. Загалом у літньому розкладі розраховують на 38 маршрутів з Борисполя, 27 – зі Львова, 16 – з Одеси, шість із Харкова й три із Херсона.
Нові маршрути з Києва:
- Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, чотири рази на тиждень;
- Корфу (Керкіра): з 7 червня, раз на тиждень;
- Стокгольм (Арланда): з 29 березня, двічі на тиждень.
Нові маршрути зі Львова:
- Барселона: з 27 березня, двічі на тиждень;
- Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, двічі на тиждень;
- Гданськ: з 27 березня, тричі на тиждень;
- Нюрнберг: з 30 березня, двічі на тиждень;
- Стокгольм (Арланда): з 27 березня, двічі на тиждень;
- Загреб: з 27 березня, двічі на тиждень.