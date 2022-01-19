Ryanair анонсував 13 нових авіарейсів з України

Із Києва лоукостер літатиме у Брюссель, Корфу та Стокгольм

Лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року, яке набуде чинності 27 березня із переведенням країни на літній час. Про це повідомляє avianews.com.

Так, заплановано близько 28 рейсів на тиждень. Загалом у літньому розкладі розраховують на 38 маршрутів з Борисполя, 27 – зі Львова, 16 – з Одеси, шість із Харкова й три із Херсона.

Нові маршрути з Києва:

Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, чотири рази на тиждень;

Корфу (Керкіра): з 7 червня, раз на тиждень;

Стокгольм (Арланда): з 29 березня, двічі на тиждень.

Нові маршрути зі Львова: