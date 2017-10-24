Порошенко домовився з президентом Швейцарії щодо повернення вкрадених активів України
- Сьогодні, 14:14
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Ще в березні 2014 року стало відомо, що Швейцарія заморозила активи 29 українських екс-чиновників
Президенти Петро Порошенко і Ален Берсе обговорили шляхи повернення до України заморожених активів, які були виведені до Швейцарії посадовцями часів президентства Віктора Януковича.
Про це повідомляє прес-служба українського президента.
За її даними, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.
«Співрозмовники наголосили на важливості активізації взаємодії компетентних органів двох держав у питаннях повернення до України заморожених активів, які були незаконно виведені колишніми українськими посадовцями», - йдеться в повідомленні.
Інших подробиць прес-служба не дає.
Ще в березні 2014 року стало відомо, що Швейцарія заморозила активи 29 українських екс-чиновників.
4 вересня 2017 року у заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештовано півтонни золота, вкраденого і вивезеного з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.
Сам генпрокурор Юрій Луценко того ж дня заявив, що у Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із так званої сім’ї Януковича. Він додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.