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    Порошенко домовився з президентом Швейцарії щодо повернення вкрадених активів України

    Ще в березні 2014 року стало відомо, що Швейцарія заморозила активи 29 українських екс-чиновників
    Президенти Петро Порошенко і Ален Берсе обговорили шляхи повернення до України заморожених активів, які були виведені до Швейцарії посадовцями часів президентства Віктора Януковича. [READ_MORE] Про це повідомляє прес-служба українського президента. За її даними, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному
    • Сьогодні, 14:14
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    Петро Порошенко і Ален Берсе у Давосі
    Петро Порошенко і Ален Берсе у Давосі

    Ще в березні 2014 року стало відомо, що Швейцарія заморозила активи 29 українських екс-чиновників

    Президенти Петро Порошенко і Ален Берсе обговорили шляхи повернення до України заморожених активів, які були виведені до Швейцарії посадовцями часів президентства Віктора Януковича.

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    Про це повідомляє прес-служба українського президента.

    За її даними, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

    «Співрозмовники наголосили на важливості активізації взаємодії компетентних органів двох держав у питаннях повернення до України заморожених активів, які були незаконно виведені колишніми українськими посадовцями», - йдеться в повідомленні.

    Інших подробиць прес-служба не дає.

    Ще в березні 2014 року стало відомо, що Швейцарія заморозила активи 29 українських екс-чиновників.

    4 вересня 2017 року у заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештовано півтонни золота, вкраденого і вивезеного з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.

    Сам генпрокурор Юрій Луценко того ж дня заявив, що у Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із так званої сім’ї Януковича. Він додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.

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