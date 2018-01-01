Порошенко закликав Нідерланди продовжити підтримку політики санкцій щодо РФ

Президент подякував Рютте за допомогу Україні у протидії російській агресії

Президент України Петро Порошенко у Давосі провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Співрозмовники відзначили активізацію двосторонніх економічних відносин, а також констатували, що реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС сьогодні вже дає позитивні результати як для



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Президент подякував Рютте за допомогу Україні у протидії російській агресії

Президент України Петро Порошенко у Давосі провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники відзначили активізацію двосторонніх економічних відносин, а також констатували, що реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС сьогодні вже дає позитивні результати як для українського, так і нідерландського бізнесу.

Президент подякував прем’єр-міністру за політичну солідарність та практичну допомогу Україні у протидії російській агресії.

Порошенко наголосив, що розраховує на подальшу підтримку Нідерландами політики санкцій щодо Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловив сподівання на тісне співробітництво в ООН, зокрема у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018 році.

Співрозмовники скоординували зусилля, спрямовані на покарання винних у збитті «Боїнга» Малайзійських авіаліній МН-17.

Президент України запросив прем'єр-міністра Нідерландів відвідати Україну з візитом.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.