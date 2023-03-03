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Посилення санкцій ЄС проти російського металу обмежить можливості Кремля продовжувати війну – глава «Укрметалургпрому»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Посилення санкцій ЄС проти російського металу обмежить можливості Кремля продовжувати війну – глава «Укрметалургпрому»
Олександр Каленков
фото з відкритих джерел

Минулого року частка експорту української металопродукції на європейський ринок перевищила 60%

Підсилення санкцій проти російського металу та залізорудної сировини з одного боку обмежить можливості країни-агресора продовжувати війну, а з іншого – дозволить українським виробникам збільшити постачання на європейський ринок. Таку думку в інтерв’ю МінПрому висловив президент Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Ми впевнені, що зараз економічний блок українського уряду повинен наполягати на посиленні європейських санкцій щодо російської металопродукції. На жаль, по деяким напрямкам – наприклад, щодо заготівки і слябів – для росіян діють квоти на рівні 2021 року і тому вони себе практично не обмежують на європейському ринку. А російські чавун та залізорудна сировина взагалі не потрапили під санкції», – відзначив він.

Каленков акцентував, що минулого року частка експорту української металопродукції на європейський ринок перевищила 60%.

«Позитивний вплив мало скасування Європейським Союзом квот на український метал, а в подальшому ми очікуємо на ще більше розширення нашої присутності на ринку ЄС завдяки нещодавньому рішенню про скасування мита на український гарячекатаний прокат, яке складало 60,5 євро/тонна. І, звісно, дуже важливим буде подальше продовження режиму лібералізації торгівлі з Україною», – зауважив він.

Каленков також висловив сподівання, що у недалекій перспективі європейці будуть розглядати українських виробників не як конкурентів, а як невід'ємну складову у ланцюжках створення готової продукції.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що за рахунок заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця – з урахуванням тих обсягів залізної руди та чавуну, які постачалися російськими компаніями на ринок ЄС минулого року, та виробничих потужностей, які залишились на підконтрольній Україні території. Проте для цього необхідно розблокувати морські порти, а також збільшити пропускну здатність залізничних переходів.

В свою чергу міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.

Теги: міністр санкції експорт ринок Україна президент Юлія Свириденко

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